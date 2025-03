Za osmnáct zraněných podmínka. Majiteli kolotoče pomohla kajícnost a odškodnění

Provozovateli extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvané Rotating Tower hrozilo za obecné ohrožení vězení od půl roku do tří let. Od soudu dnes odešel s podmínkou ve výši 24 měsíců s odkladem na 40 měsíců. „Současně nesmí 50 měsíců provozovat prostředky lidové zábavy,“ zaznělo v rozsudku.

Státní zástupce se proti rozsudku na místě odvolal. Odsouzený se svého odvolání vzdal.

Žaloba ho vinila z toho, že atrakce neměla v pořádku napájení a další technické části. Nevlastnil ani povinnou technickou dokumentaci, například měl propadlou certifikaci, tedy povolení k provozování atrakce.

Manuál obsluhy stroje nebyl k dispozici v češtině. „Navíc při stavbě atrakce na místě nebyla dodržena stanovená vzdálenost pevných překážek, tedy distanc dvou a půl metru od atrakce,“ upozornil státní zástupce.

Naopak na své straně měl Lipa několik polehčujících okolností. Nikdy nebyl trestán, certifikát si podle svého obhájce měl vyzvednout hned v následujících dnech a zejména pomohl jeho přístup: nezapíral, přiznal se a snažil se všechny postižené odškodnit. „Jeho postoj lze označit jako kajícný,“ podotkla soudkyně.

Lipa prohlásil vinu a řekl, že je mu moc líto, co se stalo. „Chtěl bych se všem omluvit. S pomocí rodiny a svých kamarádů hradím bolestné i nad rámec pojištění,“ nastínil Lipa svou snahu. Připojil, že za tři generace, co se jeho rodina věnuje provozování pouťových atrakcí, se nikdy nic takového nestalo.

Ocitl se navíc v ekonomických problémech. Atrakci, kterou neměl ještě ani splacenou, držela do konce loňského roku policie. A ani neví, jestli se této činnosti bude věnovat dále. „I mně se tím zcela změnil život,“ poznamenal.

„Na kolotoč už nikdy nesednu“

Na odškodnění sedmadvaceti poškozených údajně šly všechny jeho úspory a ještě se zadlužil. „Uzavřeli jsme dohodu přibližně s polovinou poškozených. Tedy s těmi, kteří komunikovali. Jejich nároky byly uhrazeny. Stejně tak i všechny pohledávky, které uplatnily pojišťovny za jejich léčení,“ uvedl Lipův obhájce Petr Hampel. Dodal, že u zbytku čekají na dodání lékařských posudků.

Nehoda se stala v sobotu 3. září 2022 po patnácté hodině v lunaparkové části slavností. Speciální extrémnější verze klasického řetízkového kolotoče s názvem Rotating Tower, která na vysokém stožáru vyjížděla nahoru a dolů, se tehdy nezastavila v šesti metrech jako obvykle, ale klesla až dolů.

Zavěšené sedačky tak při otáčení stroje narážely do zábradlí atrakce i budky pokladny. Zranilo se osmnáct lidí. Šlo o ženy, muže i nezletilé děti, nejmladšímu bylo sedm let. „Na kolotoč už nikdy nesednu. Bylo to strašné. Zdravotní problémy mám dodnes,“ popsala například žena, která měla po pádu atrakce vyražené zuby a zlomenou čelist.