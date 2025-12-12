Policie vzhledem k úmrtí šedesátiletého muže už překvalifikovala trestný čin na usmrcení z nedbalosti.
„Také jsme zadokumentovali, že nákladní vozidlo převážející kulatinu bylo přetížené, a to o přibližně třináct tun. I s touto informací v rámci trestního řízení pracujeme,“ uvedla Policie ČR na sociální síti X.
Nehoda se stala krátce po čtvrteční páté hodině ranní na 44. kilometru ve směru do Ostravy. Náklad klád se částečně vysypal do protisměru, kde do nich narazila tři auta. Následně se střetla ještě další dvě auta.
Šedesátiletého muže vyprostili z jednoho z vozů hasiči. „Měl srdeční zástavu, vážné poranění hlavy, hrudníku a dolní končetiny,“ konstatoval mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.
Zhruba ve dvacáté minutě resuscitace došlo u pacienta k obnovení srdečního rytmu a muž byl poté transportován do Fakultní nemocnice v Ostravě. „V kritickém stavu si jej převzal do své péče tým tamního urgentního příjmu,“ dodal Humpl.
Bohužel večer mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová sdělila, že přes veškerou snahu lékařů muž zemřel.
Auta ucpala okolní obce
Tři muži a jedna žena ve věku od třiadvaceti do padesáti let byli s lehčími a středně těžkými poraněními, zejména hrudníku, páteře a končetin, ošetřeni a převezeni do Nemocnice ve Frýdku-Místku a do Městské nemocnice Ostrava.
Velmi frekventovaný tah byl po nehodě v obou směrech uzavřen. Před čtvrteční devátou hodinou policie zprovoznila jízdní pruh ve směru na Frýdek-Místek a do večera byl volný směr na Frýdek-Místek. Dálnice ve směru na Ostravu však ještě dnes dopoledne nebyla zcela průjezdná, uvolnit ve všech pruzích by se měla v nejbližší době.
Na místě se tvořily dlouhé kolony, okolní obce, přes které vedla objížďka, zahltily proudy automobilů. Mnozí lidé se do škol a zaměstnání dostali s až několikahodinovým zpožděním.
Hromadná nehoda se stala na D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou u sjezdu na Paskov.
