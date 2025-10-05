Opavské muzeum láká na umění doby Rudolfa II., výstava se zaměřuje na rytiny

Atmosférou tajemného dvora Rudolfa II. na návštěvníky opavského Slezského zemského muzea dýchne výstava unikátního souboru rytin podle děl předních tvůrců spjatých s císařem, který kolem sebe soustřeďoval umělce z celé Evropy.
Pracovník Slezského zemského muzea v Opavě ukazuje jeden z exponátů nové...
Pracovník Slezského zemského muzea v Opavě ukazuje jeden z exponátů nové výstavy zaměřené na umělce, zejména pak rytce, na dvoře císaře Rudolfa II. (1. října 2025) | foto: Jonáš Fiža

„Vystavujeme především rytiny podle děl jeho dvorních malířů Bartolomea Sprangera, Hanse von Aachena a Josepha Heintze staršího,“ uvedla mluvčí muzea Romana Cieslarová.

Tito umělci byli autory předloh, jež do mědirytiny převáděli nejvýznamnější grafici své doby a i na rytce samotné se výstava nazvaná Umělci na dvoře Rudolfa II. zaměřuje.

„Představí především členy významných ryteckých rodin Sadelerů a Kilianů,“ upřesnila Cieslarová.

Díla pocházejí ze sbírek muzea, a to si grafickým kabinetem z rudolfinské doby připomíná 450.výročí korunovace Rudolfa II. českým králem, k němuž došlo 22. září 1575 v Praze.

Rudolf II. Habsburský žil v letech 1552 až 1612 a jako poslední císař si zvolil Prahu sídelním městem. Právě v ní pak soustředil mnohé přední umělce a vědce, občas ale také šarlatány.

Rovněž založil a rozšiřoval slovutnou rudolfinskou sbírku uměleckých děl. Politicky však úspěšný nebyl a rok před svou smrtí nuceně abdikoval.

