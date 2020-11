Slezské gymnázium v Opavě zavedlo on-line tělocvik. Hodiny jsou nepovinné

Projekt postupně oslovuje školy v celém regionu. Hodiny jsou předtočené a nepovinné.

„Denně sedím u počítače pět až sedm hodin. Ve škole mám aspoň minimální pohyb. Hýbám se v tělocviku nebo když přecházím mezi třídami. Teď nic,“ popsala studentka gymnázia Melánie Zuvačová.

Podle její učitelky Kamily Tkáčové je to problém. „Přestávají chodit ven, přestávají o sebe dbát, hodiny sedí u počítače, spoustu dalšího času stráví u mobilu. Pohybový aparát i psychika dostávají velmi zabrat. Vidím totální psychický propad. Hroutí se a nevědí proč,“ uvedla pedagožka Tkáčová.



On-line přestávka s kytarou

Tkáčová dodala, že studentům chybějí i sociální vazby. Ti starší si umějí poradit. Prváci ale nevědí, jak na to. „Čtvrťáci o přestávkách mezi on-line hodinami hrají hry, zahrají si na kytaru, povídají si. Prváci ale na sebe nemají vazby a neumějí je nahradit. Ti se skutečně přihlásí na začátku hodiny a na jejím konci se odhlásí,“ konstatovala Tkáčová.

Čas u počítače teď studentům kompenzuje projekt kondičního cvičení. Pomoci jim má deset lekcí přesně pro jejich věkovou kategorii. „Po impulzu ze strany Slezského gymnázia jsme natočili demoverzi. Postupně teď oslovujeme další školy. Začali jsme v nejbližším okolí a okruh postupně rozšiřujeme,“ popsala opavská fyzioterapeutka Ivana Urbančíková.

Začátky jsou obtížnější

Jde o deset půlhodinových lekcí. Odkaz ně najdou studenti každých čtrnáct dní ve svém mailu. Projekt tak potrvá až do jara. Lekce jim má pomoci s tělem, ale i s psychikou.

„Klademe důraz také na to, aby při cvičení věděli, proč to dělají. Které svaly více posilovat, které spíš protahovat. Jak je důležité tělo vnímat, jak je důležité dýchat, jaké svaly zapojovat. Chceme poskytnout návod, jak posílit nebo protáhnout ty části těla, které to potřebují,“ popsala Urbančíková.

Projekt má za sebou první dva týdny. A studenti skutečně cvičí. „Poprvé jsem některé cviky nezvládla, teď už to není takový problém,“ popsala studentka Zuvačová. Cvičení studenty také spojilo, povídají si o něm. Podle studenta Mikuláše Pavlíka pomáhá i psychice: „Po pohybu mám lepší pocit.“