Přehradu Slezská Harta olemuje cyklotrasa, dlouho chystaná stavba začíná

S financováním pomůže úvěr kraje, který pak mikroregion splatí z dotace.



„Výběrové řízení je za námi, máme dodavatele stavby. Tento čtvrtek se sejdou zástupci mikroregionu, aby výsledek tendru schválili. Sejdeme se výhradně kvůli tomu, ať neprotahujeme podpis smlouvy a předání staveniště,“ informoval předseda Mikroregionu Slezská Harta Josef Havlík.

Ucelená, zhruba dvacetikilometrová zpevněná trasa k přehradě a podél ní se připravuje přes deset let. Povede z Bruntálu, bude procházet Mezinou, Dlouhou Strání, Razovou a Leskovcem nad Moravicí až k hrázi. Dál cyklisté zatím pojedou po stávajících komunikacích, a dokončí tak okruh kolem celé Harty. Druhá strana přehrady bude předmětem další etapy projektu.

Trasa se dělí do jedenácti úseků. První dva v katastrech obcí Razová a Leskovec nad Moravicí se nyní začínají stavět a čítají čtyři a půl kilometru. Tři další připravuje město Bruntál. Šest zbývajících tvoří stávající zpevněné cesty.

„V současné době se dokončuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Poté bude mít Mikroregion Slezská Harta na starosti pořízení prováděcí dokumentace,“ nastínil k trojici Bruntálem chystaných částí trasy mluvčí radnice Jiří Ondrášek.

Peníze na vznik nových úseků mikroregion získal z dotačního programu Interreg. Na zaplacení prací teď nejprve využije osmatřicetimilionový úvěr poskytnutý hejtmanstvím, a jakmile zpětně získá dotaci, peníze vrátí. Termín má nejpozději do konce roku 2023.

„Ročně k nádrži zamíří desítky tisíc návštěvníků. Úvěr pomůže velmi rychle uskutečnit plány v rozvoji cestovního ruchu,“ komentoval náměstek hejtmana Jan Krkoška. Cykloturistika je spolu s turistikou a lodní dopravou jedním ze tří pilířů cestovního ruchu na Hartě.

Podle předpokladů by celá trasa mohla být k dispozici do dvou let. „Vzhledem k její délce, pozemkovým i technickým aspektům však zatím nelze stanovit pevný termín,“ uvedl mluvčí Ondrášek. Josef Havlík doplnil, že první termíny bude obsahovat smlouva se zhotovitelem prvních úseků.