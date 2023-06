Nově dostanou obědy zdarma i mladí do 26 let, kraj na ně vyčlení 16 milionů

V kraji půjde o sedmý ročník projektu Obědy do škol a zapojuje se do něj stále více škol. „Na rozdíl od minulých let je program upraven a rozšířen. Do projektů škol mohou být zařazeny děti z mateřských a žáci ze základních a středních škol ve věku od 2 do 26 let na základě příjmové a sociální situace rodin,“ uvedla k nové výzvě mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Podle krajského náměstka Stanislava Folwarczného se poskytování bezplatné stravy ve školách určitým skupinám žáků setkává s velkým ohlasem rodičů, kteří se ocitli v tíživé situaci. „K projektu se hlásíme hlavně kvůli tomu, abychom pomohli tuto situaci zmírnit,“ řekl.

Možnost bezplatného stravování v moravskoslezských školních a školkových jídelnách dlouhodobě využívá pět až šest procent strávníků. Ani covid to neovlivnil, vydaných jídel bylo sice kvůli zavřeným školám méně, počty příjemců podpory ale neklesaly. Naopak. Roste i počet zapojených škol. Od 77 v prvním roce projektu až po 126 v tomto školním roce.

Do kraje plyne na tyto účely nejvíce peněz. Pokrývá i nadprůměrnou část dětí v hmotné nouzi. „V minulém školním roce počet dětí zapojených do projektu představoval v Moravskoslezském kraji 27 procent cílové skupiny, tedy dětí ve věku 3 až 15 let v hmotné nouzi. Překonal republikový průměr, který je 23 procent,“ sdělil Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Za šest let na obědy ve školách v kraji putovalo 55 milionů korun. Z programu se každoročně vyčerpá zhruba polovina vyčleněných peněz. V letošním školním roce využilo bezplatné obědy ve školách a školkách přibližně tři tisíce dětí.

Obědy zlepšují vztahy i docházku

Podle samotných škol oběd nejen dítě nasytí, ale pomůže mu s integrací do kolektivu a zlepšením prospěchu. „Došlo ke zlepšení plnění školní docházky a zvýšila se rovněž účast dětí na odpoledních aktivitách, například na doučování. Pokud menší dítě chodí do družiny, nemusí čekat v šatně, než se ostatní najedí, ale jí s ostatními. Zajištěním obědů zdarma posilujeme i emočně pozitivní vztah ke škole,“ sdělila ředitelka základní školy v Budišově nad Budišovkou Natálie Jaššová.

Navýšit počty spolupracujících škol se snaží Centrum inkluze, jež se dlouhodobě věnuje práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí. „Přestože se zájem škol o zajištění obědů zdarma pro děti ohrožené chudobou nepatrně zvyšuje, v praxi se stále setkáváme s tím, že ne všechny školy tento typ podpory potřebným dětem zajišťují,“ řekla ředitelka centra Lucie Stanjurová.

Možnost získat bezplatné stravování rodinám nabízí i další projekt, Obědy pro děti od obecně prospěšné společnosti Women for Women. Existuje už deset let a i tady je Moravskoslezský kraj jedním z nejpodporovanějších regionů. Protože ceny obědů rostou, nemohlo loni podle odhadů Women for Women ve škole z finančních důvodů obědvat každé osmé dítě a letos každý šestý školák.

„Dlouhodobě upozorňujeme na to, že školní oběd není pouhým zabezpečením jednoho teplého jídla denně, ale že školní stravování je velmi důležité i v rámci vzdělávání,“ uvedla Ivana Tykač, ředitelka Women for Women. Nově společnost letos spustila i projekt SOS do školky, zajišťující pravidelnou stravu dětem v mateřinkách.