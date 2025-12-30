Chemický zápach vyhnal děti z kopřivnické školky, radnice zajistila náhradní třídy

  13:16,  aktualizováno  13:16
Zřejmě až na několik měsíců se musely vystěhovat děti z kopřivnické Mateřské školy Pionýrská. Její prostory sužuje po nedávné rekonstrukci chemický zápach. Měření prokázala, že jde o zvýšené množství 2-ethylhexanolu. Pracovníci místní radnice proto nechali děti umístit do náhradní školky do doby, než se situaci vyřeší
Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice
Zvětšit fotografii

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice | foto: Mateřská školka Pionýrská, web školky

Stavební úpravy se ve školce uskutečnily před rokem a půl. Postupně se začal objevovat zápach, který se zhoršil po letošních letních prázdninách, když ve školce nikdo delší dobu nevětral.

„Byli jsme vedoucí učitelkou informováni o zvýšeném zápachu a hned jsme začali situaci řešit,“ uvedl vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.

Nejprve zástupci města kontaktovali zhotovitele stavebních úprav, který, jak se ukázalo, použil požadované certifikované materiály.

„Všechno mělo být v pořádku, a to i podle vyjádření francouzského výrobce použitého lina. Proto jsme objednali měření a odhalili překročení hygienického limitu 2-ethylhexanolu. Je to látka, která byla do vyhlášky zařazena teprve nedávno, kdybychom měřili před rokem, neodhalili bychom ji,“ řekl Ondrašík.

Změkčování plastů

Při vyšších koncentracích může 2-ethylhexanol dráždit oči a dýchací cesty, působí na utlumení centrální nervové soustavy. Není ale chronicky toxický a nemá mutagenní ani karcinogenní účinky. V průmyslu se používá jako meziprodukt při výrobě změkčovadel plastů.

Výsledky měření dostali pracovníci radnice 8. prosince, okamžitě kontaktovali hygieniky a ti po šetření na místě uzavřeli třídu, kde se zápach objevoval nejvíce. Město pak rychle zajistilo náhradní prostory pro všechny děti ze školky.

Předvánoční týden strávily v Mateřské škole Francouzská, od ledna budou využívat prostory Základní školy Milady Horákové.

Školky v Moravskoslezském kraji otvírají nové třídy, přibudou desítky míst

„Tam zůstanou až do vyřešení problému, což může trvat i několik měsíců, protože zatím neznáme příčinu,“ uvedl místostarosta David Monsport s tím, že u žádného z dětí nebyly hlášeny zdravotní problémy.

„Existuje několik hypotéz, ale bohužel jsou s touto látkou velmi malé zkušenosti. Něco podobného řešili pouze v jednom dalším zařízení v republice,“ dodal.

Autor: