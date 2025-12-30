Chemický zápach vyhnal děti z kopřivnické školky, radnice zajistila náhradní třídy

Stavební úpravy se ve školce uskutečnily před rokem a půl. Postupně se začal objevovat zápach, který se zhoršil po letošních letních prázdninách, když ve školce nikdo delší dobu nevětral.
„Byli jsme vedoucí učitelkou informováni o zvýšeném zápachu a hned jsme začali situaci řešit,“ uvedl vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.
Nejprve zástupci města kontaktovali zhotovitele stavebních úprav, který, jak se ukázalo, použil požadované certifikované materiály.
„Všechno mělo být v pořádku, a to i podle vyjádření francouzského výrobce použitého lina. Proto jsme objednali měření a odhalili překročení hygienického limitu 2-ethylhexanolu. Je to látka, která byla do vyhlášky zařazena teprve nedávno, kdybychom měřili před rokem, neodhalili bychom ji,“ řekl Ondrašík.
Změkčování plastů
Při vyšších koncentracích může 2-ethylhexanol dráždit oči a dýchací cesty, působí na utlumení centrální nervové soustavy. Není ale chronicky toxický a nemá mutagenní ani karcinogenní účinky. V průmyslu se používá jako meziprodukt při výrobě změkčovadel plastů.
Výsledky měření dostali pracovníci radnice 8. prosince, okamžitě kontaktovali hygieniky a ti po šetření na místě uzavřeli třídu, kde se zápach objevoval nejvíce. Město pak rychle zajistilo náhradní prostory pro všechny děti ze školky.
Předvánoční týden strávily v Mateřské škole Francouzská, od ledna budou využívat prostory Základní školy Milady Horákové.
„Tam zůstanou až do vyřešení problému, což může trvat i několik měsíců, protože zatím neznáme příčinu,“ uvedl místostarosta David Monsport s tím, že u žádného z dětí nebyly hlášeny zdravotní problémy.
„Existuje několik hypotéz, ale bohužel jsou s touto látkou velmi malé zkušenosti. Něco podobného řešili pouze v jednom dalším zařízení v republice,“ dodal.