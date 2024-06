Specializace již od první třídy: Základní školy v Opavě jdou novým směrem

„Výtvarnou výchovu a předmět Člověk a svět práce v angličtině budeme vyučovat v prvních třech ročnících. Potom chceme postupovat dál a přidat v angličtině další předměty, jako je tělesná výchova nebo informatika, tam se to přímo nabízí,“ uvedla zástupkyně ředitelky ZŠ Edvarda Beneše Romana Chalupská.

Školáci tak slyší a zkoušejí komunikovat anglicky pět hodin týdně. Z toho jsou dvě hodiny klasické angličtiny. Poprvé škola bilingvní vzdělávání odstartovala loni, teď od září nastoupí další prvňáci.

Děti se učí anglicky myslet „Po necelém školním roce je vidět velký pokrok, který děti ve třídě s bilingvní výukou udělaly. Angličtina se jim dostává pod kůži a učí se v tomto jazyce myslet,“ konstatovala zástupkyně s tím, že pozitivní je i zpětná vazba rodičů.

„Na začátku měli strach, jestli to děti společně se vším, co je v první třídě čeká, zvládnou. Teď jsou nadšení,“ popsala.

Děti nastupující do bilingvní třídy nemusí mít základy angličtiny. Stejně jako u ostatních prvních tříd musí být zralé k nástupu do školy. Zájem u zápisů byl velký.

Specializaci však od září budou mít i další opavské základní školy. „Základní školu Šrámkova od září povede nový ředitel a škola se plošně zaměří na polytechnickou výuku a robotizaci,“ informovala vedoucí odboru školství opavské radnice Andrea Štenclová.

Od září se na Šrámkově otevřou čtyři nové odborné učebny. Ve dvou z nich bude mít zázemí robotika. „Od první třídy budou žáci v odborné učebně programovat roboty různorodými technikami a také rozvíjet své konstrukční schopnosti s polytechnickými stavebnicemi a 3D tiskem,“ přiblížil náměstek primátora Vladimír Schreier, jenž má na starosti oblast školství.

Přes léto navíc ve škole vznikne multimediální učebna pro výuku přírodovědných a technických předmětů, informatiky, jazyků a moderní matematiky. Tento prostor pro rozvoj technického myšlení bude společný mladším i starším žákům.

Nové kreativní dílny získají rostoucí ponky a dílenské nářadí. Od září budou mít školáci i umělecký ateliér i keramickou dílnu. „Chceme podpořit další rozvoj výtvarně talentovaných žáků školy, kteří pravidelně dosahují nejvyšších příček uměleckých soutěží,“ dodala Štenclová s tím, že například letos žák ZŠ Šrámkova Michal Hanslík zvítězil v celostátní výtvarné soutěži Roboti a lidé při práci.

Změny ve výuce i v zázemí Koncepci vzdělávání mění i opavská ZŠ Mařádkova. Novinky čekají tamní školní zázemí i samotnou výuku. Aby se děti co nejdříve rozvíjely v tom, co jim jde a co je baví, budou si moci už v nižších ročnících vybírat volitelné předměty. Rozdělí se také výuka – od září bude jedna první třída se standardní výukou a druhá specializovaná.

„V jedné první třídě se bude vyučovat klasicky, ve druhé první třídě pak podle programu Začít spolu,“ upřesnila Andrea Štenclová. Program Začít spolu je založený na aktivním zapojení dítěte a na učení v souvislostech, které mu pomáhá samostatně kriticky myslet i spolupracovat s ostatními.

Také v této škole zároveň vznikají specializované učebny.