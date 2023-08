Skokanské můstky ve Frenštátě chátrají, plány na přestavbu zatím krachují

Vize z roku 2019 na přestavbu můstků pojmenovaných po slavném místním rodákovi Jiřím Raškovi, olympijském vítězi z roku 1968, totiž zatím zůstaly jen na papíře.

„Pomalu se blížíme havarijnímu stavu,“ povzdychl si předseda frenštátských skokanů na lyžích Roman Klíma. Na dotaz, co ho na technickém stavu čtyř můstků trápí nejvíce, Klíma vyhrknul: „Všechno!“

O nedobrém stavu můstků dobře ví i Jan Rejman, starosta podbeskydského města s téměř jedenácti tisíci obyvateli.

„Současný stav je neutěšený a naší snahou je jeho náprava. Zatím však nemáme moc možností, jak areál rekonstruovat, protože není zcela ve vlastnictví města. Město bude v příštím roce rekonstruovat alespoň schodiště, protože tam jsme majiteli pozemků,“ uvedl starosta s tím, že i finančně zůstává kompletní rekonstrukce mimo možnosti městského rozpočtu.

Stávající nejvyšší skokanská věž se má bourat, nová měla být trochu posunutá a ještě vyšší. Omlazení čeká i menší můstky. Ze současného zázemí se mělo stát středisko zimních sportů. „Máme studii a většinou ještě i platné územní rozhodnutí. Co však nemáme, jsou peníze,“ povzdychl si Klíma.

Přestavba areálu v lokalitě zvané Horečky měla před čtyřmi roky přijít na zhruba 700 milionů korun, v nynějších cenách by se už asi blížila jedné miliardě.

Ještě v roce 2019 vše vypadalo nadějně a politici slibovali, jak se areál promění. Jenže vzápětí místo investic dorazil covid a nyní mohou projekt zhatit úsporná opatření.

„Nechceme skončit jako Harrachov“

„Přitom vše dávalo logiku, protože se například počítalo i s vybudováním biatlonové střelnice, díky čemuž by se Frenštát mohl stát centrem zimních sportů v regionu,“ podotkl Klíma, který neztrácí naději. „Na podzim by se mělo rozhodnout, co a jak. Věříme, že nakonec politické sliby nebudou zcela plané.“

Ministerstvo školství a tělovýchovy na dotaz ohledně frenštátského areálu reagovalo odkazem na nedávno vzniklou Národní sportovní agenturu. Vyjádření z této organizace se zatím nepodařilo získat.

Podle Klímy drží můstky pohromadě jen obětavost místních lidí. „Neustále řešíme nějaké provozní problémy a díky nadšeným dobrovolníkům se to daří. Ale donekonečna to nepůjde,“ konstatoval.

Paradoxně letos můstky slaví kulatiny: půl století od svého vzniku, když tehdy šlo o největší skokanský můstek s umělým doskočištěm na světě. „V rámci závodů Grand Prix tady skákali nejlepší závodníci,“ zavzpomínal Klíma.

Frenštátský starosta spatřuje záchranu areálu v propojení s cestovním ruchem. „Pro záchranu areálu je potřeba tuto lokalitu turisticky zatraktivnit, a to tak, aby se jednalo o investice s návratností,“ nastínil Rejman.

Když Frenštátští v roce 2019 spřádali plány na obnovu areálu, poukazovali, že nechtějí skončit stejně neblaze jako polorozpadlé můstky v krkonošském Harrachově. „Snad nebudeme Harrachov následovat. Naše skoky na lyžích se nedostanou ze současné mizérie, dokud nebudeme mít moderní můstky,“ podotkl Klíma po čtyřech letech.