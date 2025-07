VIDEO: Šimpanzici v Ostravě vloni mládě zemřelo, nyní oddaně pečuje o další

Čtvrté mládě kriticky ohroženého šimpanze hornoguinejského za posledních pět let se narodilo v Zoologické zahradě v Ostravě. Zatímco doposud to vždy byli samci, nyní to je poprvé samička. Chovatelé s jistými obavami sledují další vývoj, protože stejné samici loni mládě zamřelo. Její péče je však zatím příkladná.