Zima ukončí většinu kolon aut v kraji, mnohé práce se přeruší do jara

„Není to ani tak, že by se v zimě nedalo vždy stavět, ale hlavně proto, aby se bez problémů dala vykonávat zimní údržba,“ vysvětlil pravidelná zimní přerušení stavebních prací Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Na zmiňovaném zúžení velmi frekventované Místecké ulice je provoz převeden do jednoho pruhu v každém směru a přejíždění do protisměru při jízdě po dálnici D56 z Frýdku-Místku zpomaluje provoz natolik, že tam v ranní špičce vznikají kolony.

Na jaře se stavbaři vrátí. „Druhá etapa začne po zimě, předpokládáme v dubnu, s termínem kompletního dokončení v červnu 2023,“ upřesnil pracovní plán Miroslav Mazal.

U Hodoňovic, tedy na stejné silnici a jen o několik kilometrů dál ve směru na Frýdlant nad Ostravicí, musí řidiči už od minulého týdne počítat se zúžením kvůli stavbě protihlukových stěn. I tam se chystá zimní přerušení prací, jeho rozsah zatím ale zřejmý není.

„Doprava bude po dobu prací svedena vždy do jednoho jízdního pruhu v každém směru silnice I/56. Termín úplného dokončení stavby závisí na počasí. Letos předpokládáme plnění harmonogramu v co nejdelším časovém horizontu až do zhoršených klimatických podmínek, zbytek prací bude dokončen na jaře 2023,“ vysvětlil člen týmu komunikace ŘSD.

Most na Rudné ve Vítkovicích se opravuje dále

Výrazné komplikace letos řidičům přinesla i oprava další silnice mířící do ostravské Hrabůvky – I/58. Kvůli ní se pro změnu vytvářely dlouhé kolony na příjezdu do Ostravy od Krmelína. I tam se přes zimu stavební práce přeruší.

„Druhá etapa začne v závislosti na jarních klimatických podmínkách, odhad vychází na duben 2023,“ doplnil Miroslav Mazal.

Naopak s provozem v jednom pruhu v každém směru a zákazem vjezdu kamionů budou muset i nadále počítat řidiči jedoucí po ulici Rudná u stadionu ve Vítkovicích. Už od začátku letošního roku tam probíhá rekonstrukce tamních mostů.

„Do konce letošní stavební sezony bude hotová oprava severního mostu, příští rok proběhne obnova druhého. Provoz zůstane v režimu 1+1,“ vysvětlil zástupce ŘSD.

Ředitelství silnic a dálnic je podle jeho slov na zimu připraveno. Jen v kraji se ŘSD stará o dálnice D1, D46, D35 a D48, vedle toho pro údržbu některých silnic první třídy využívá subdodavatele.

Soli i dalšího posypu je nachystáno dost

„Střediska dálniční údržby mají na blížící se sezonu k dispozici 46 sypačů, jedenáct nakladačů, čtyři sněhové frézy a plné sklady hlásí více než 18 tisíc tun soli,“ přiblížil přípravy na zimu mluvčí ŘSD Jan Studecký.

„Na každém středisku správy údržby dálnice máme provozuschopné centrum pro výrobu a distribuci solanky. Jednak roztoku vody a chloridu sodného a také roztoku vody a chloridu vápenatého. Zásoba posypových materiálů je vypočítána pro průměrnou zimu, v případě zvláště nepříznivého počasí je ještě možné sáhnout do nouzových rezerv,“ sdělil.

Další vozy údržby pro dálnice a silnice I. třídy pak mají zajistit dohodnuté firmy. „V rámci kraje je tak letos připraveno 38 vybavených sypačů s radlicí, devět nakladačů, čtyři sněhové frézy, čtyři šípové pluhy, devět traktorů s radlicí a jeden ledořez. Pro zimní údržbu je naskladněno 13 700 tun soli a 3 600 tun inertního posypového materiálu,“ doplnil Mazal.

Na výjezd vozů po zhoršení sjízdnosti silnic kvůli začátku sněžení nebo po vzniku ledovky mají v ŘSD podle zákona 30 minut od zjištění možného problému. Jasně dané jsou i termíny pro minimálně zmírnění daného problému. Ty platí nejen pro silničáře z ŘSD, ale i pro ty, kteří se starají o silnice nižších tříd.

Dálnice tak musejí být ošetřeny do dvou hodin po zjištění problému, další silnice pak, podle pořadí důležitosti, v intervalech do 3, 6 a 12 hodin.