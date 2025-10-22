Kvůli obnově povrchu se po silnici I/45 jezdí jen jednosměrně, a to z Krnova do Bruntálu, a pro protisměr platí objížďky. Ty ale řidiči nedodržují a kamiony vjíždějí i do míst, kde se ještě opravuje po povodni.
„Nárůst dopravy je opravdu výrazný. I objížďka pro osobní auta vede přes Lichnov, ale lidé, kteří to znají, to vezmou přímo přes Brantice. Do toho řidiči kamionů, kteří nerespektují značení a prostě jedou taky,“ popsala starostka Brantic Jiřina Heinischová.
V Branticích se přitom opravují po povodni chodníky a těžká technika se tam pohybuje také kvůli opravě jezu a chystanému bourání mostu. Železničáři tam navíc vyměňují koleje a opravují propustky.
Otáčející se kamion blokoval sanitku
„Do toho senioři, děti chodí do školy. Je to opravdu náročné. Mrzí mě, že i když se vědělo, že jsme po povodni, o opravě silnice I/45 jsme se dozvěděli týden předem. Mohli to s námi konzultovat,“ posteskla si starostka.
Stejná situace panuje i v krnovské části Kostelec a v ulicích Chářovská a Brantická. „Obracejí se na mě lidé, že se tam motají kamiony, otáčejí se, jezdí rychle. Jde o části města s úzkými místními komunikacemi, kde mnohde nejsou ani chodníky – a jezdí tam jeden za druhým. Těžko říct, jestli si dopravního značení řidiči nevšímají, nebo to prostě úmyslně risknou,“ uvedl starosta Krnova Tomáš Hradil.
Do místní části Kostelec přitom kamiony nesmí, platí tam pro ně zákaz vjezdu.
Podle dopravního značení by řidiči aut do 12 tun měli uzavřený úsek na trase z Bruntálu do Krnova objíždět přes Lichnov. Vozidla nad 12 tun přes Opavu. Pro menší auta to však je sedmikilometrová a pro velké nákladní vozy dokonce třicetikilometrová zajížďka.
Kamionům nevadí ani to, že jim v cestě stojí takzvaný chářovský viadukt, kterým neprojedou. „Otáčejí se a hledají cestu, kudy to jde,“ popsal starosta Hradil. „Jeden kamion dokonce při otáčení kvůli chářovskému mostu blokoval sanitku, která jela k pacientovi. To už je problém,“ dodala Heinischová.
Zástupci obcí se obracejí na policii. Ta posílila hlídky. „Policisté územního odboru Bruntál se ve zvýšené míře věnují dohledu nad silničním provozem v úseku uzavírky silnice číslo I/45. Dohlíží nejen na jeho plynulost, ale také na dodržování zákazové značky řidiči vozidel, pro které tento zákaz platí,“ potvrdil policejní mluvčí Jan Segsulka.
Doplnil, že policistům stále chodí podněty ohledně dopravní situace v úseku od Zátoru před Brantice do Krnova. „Koordinujeme hlídkovou činnost tak, aby bylo řešení co nejefektivnější.“
Dopravní inspektorát v Bruntále zároveň zvažuje ve spolupráci se zhotovitelem stavby nové přechodné dopravní značení.
Silničáři za zhruba 34 milionů korun opravují více než tři kilometry vozovky I/45 v úseku Brantice-Krnov. „Práce skončí v prosinci,“ informoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
ŘSD opravuje silnici I/45 mezi Krnovem a Branticemi.
