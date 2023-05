Obec na Hlučínsku představí památky digitálně, 3D modely vytváří univerzita

Šilheřovice chtějí společně s polskými partnery z Krzyzanowic lidem ukázat společnou historii povodí Horní Odry. Jedním z cílů projektu Po stopách rodů Eichendorffů, Rothschildů i Reiswitzů je i vytvoření digitálních 3D modelů vybraných památek využitelných v turistickém centru i online.

„Modelů bude zatím pět. Samozřejmostí jsou pro nás zámek a zrenovovaná kašna. Věřím, že to bude ta nejlepší upoutávka pro turisty, která lidem ze vzdálenějších koutů Česka i zahraničí ukáže, jaké památky můžou u nás vidět,“ popsal šilheřovický starosta Stanislav Lipinský.

Dron i mobil se speciální technologií

Najít někoho, kdo modelování uskuteční, však byl problém. Specializované firmy žádaly řádově miliony korun, což bylo mimo finanční možnosti projektu. Řešením se ukázala být spolupráce s akademiky a studenty.

„Najít ekonomicky dostupnější řešení byla výzva. Nakonec jsme navrhli takové, které pracuje s hardwarem běžně dostupným takřka každému,“ nastínil Pavel Smolka z katedry informatiky a počítačů ostravské přírodovědecké fakulty.

Pro mapování památek informatici využili dron s kamerou a mobil vybavený speciální technologií. Kombinovali metodu vyhodnocování pořízených snímků s laserovým skenováním. „Následně jsme na výkonnějším herním počítači s vhodnou grafickou kartou byli schopni vytvořit 3D model,“ dodal Smolka.

Mapování památek i převod do 3D modelů měli na starost studenti. „Mapování je do značné míry závislé na počasí a světelných podmínkách. Museli jsme mít k dispozici opravdu kvalitní videovýstup, což se ne vždy povedlo. I proto, pokud to bylo možné, jsme se snažili kombinovat hned dvě metody,“ popsal student Marek Malina.

Třeba na šilheřovické kašně dronem zmapovali sousoší uprostřed, zatímco pro zbytek využili vybranou technologii v mobilu.

Informatici teď s tvorbou modelů finišují. Ty budou k vidění do konce června, kdy přeshraniční projekt končí. Kromě digitálních modelů vznikne i společné polsko-české centrum.