„V současnosti je na šikmém kostele bezazbestový eternit z devadesátých let, který se ovšem začíná rozpadat,“ vysvětlil Václav Kotásek, vedoucí stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského.
Střecha tak promění barvu, protože eternit nahradí pálená střešní taška, takzvaná bobrovka. „Ze současné šedé se změní na cihlově oranžovou,“ upřesnil mluvčí biskupství Ondřej Elbel.
Za náhradou jsou praktické důvody. „Bobrovka má úplně jinou trvanlivost než eternit. Navíc se podařilo najít historické fotografie, které dokládají, že bobrovka na střeše byla už v minulosti,“ zmínil Kotásek.
Práce začnou tento měsíc a potrvají do poloviny příštího roku. Částečných úprav dozná i fasáda a přilehlá hrobka. „Fasáda trpí kvůli naklonění,“ poznamenal Kotásek s tím, že se vyspraví vnější omítky.
Z celkových nákladů asi sedm milionů korun pokryje evropská dotace z programu Spravedlivá transformace pro regiony s útlumem těžby uhlí takřka šest milionů, zbytek uhradí farnost z vlastních prostředků. „A to především z výnosů z turistického vstupného do kostela,“ zakončil mluvčí Elbel.
Kostel zasvěcený svatému Petru z Alkantary, což byl španělský františkánský mnich ze 16. století, byl postaven v roce 1736. Jde o tuzemskou nejšikmější stavbu, titul nejšikmější věže však patří kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.
Karvinský svatostánek nazývaný šikmý kostel je jednou z mála staveb, která „přežila“ zánik a přesun dvacetitisícového města vlivem těžby černého uhlí.
Poklesl o 37 metrů. Stavba byla zachráněna v 90. letech a proslavila ji trilogie Šikmý kostel od spisovatelky Karin Lednické, která pojednává o životě lidí na Karvinsku v letech 1894 až 1961.
Šikmý kostel stojí v karvinské části Doly u silnice spojující Karvinou, Orlovou a Ostravu.
