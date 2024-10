Vesnice na Bruntálsku musí zajistit nestabilní svahy, sesuvy ohrožují i domy

Obě vesnice v údolí řeky Opavice spolupracují s geostatikem Jaroslavem Lacinou z Brna, který už na místě posoudil závažnost sesuvů a aktuálně připravuje projektovou dokumentaci na jejich sanaci.

„Dohodli jsme se, že připravím řešení celkem čtrnácti problematických a nebezpečných míst v těchto vesnicích,“ potvrdil na dotaz MF DNES Jaroslav Lacina. Dodal, že navrhne různé metody sanace. „Někde budou stačit menší úpravy, třeba i jen instalace kovové sítě, jinde ale půjde o náročnější a nákladnější zásahy do terénu,“ přiblížil.

Problémy v úzkých údolích, jako je to heřmanovické či holčovické, dělá voda stékající ze strání nad vesnicemi. „Jsou tam prameny různých potůčků, které mají běžně suchá koryta, ale když nastanou silné deště, proměňují se v docela divoké potoky, které s sebou všechno berou a podmáčí už tak nasáklou zem. Výsledkem je, že se to někde utrhne a spadne,“ vysvětloval Lacina. Dodal, že v obou vesnicích jsou problémy s nestabilními svahy velice podobné.

Z jedné strany domu řeka, z druhé svah

Vlasta Mžiková z části Holčovic Hejnov zažila před pěti týdny obrovský úlek, když zjistila, že její dům zepředu ohrožuje rozbouřená Opavice, po které plavaly kmeny stromů jako sirky, a zezadu se jí na dům sesouvá svah.

„Kus rozbahněného svahu se nám doslova svalil na dům. Nikdy dříve se nám to tady přitom nehýbalo,“ řekla důchodkyně. Byla ráda, že voda se nakonec dostala jen do garáže a dům nápor sesouvajícího se svahu vydržel. „Z bahna nás ale museli pomoct vykopat dobrovolníci. Je to prý nebezpečné a musí se s tím něco udělat,“ poznamenala žena.

Starosta Holčovic Martin Hradil potvrdil, že svah za domem Vlasty Mžikové patří k deseti místům v obci, které se rozhodli co nejdříve zabezpečit. „Zadali jsme zpracování projektů. Jestli stihneme něco ještě letos, to nedokážu odhadnout,“ podotkl.

Podle holčovického místostarosty Miroslava Prchala by tyto práce mohly navazovat na další úpravy v lesích nad vesnicí, které obec začala připravovat ve spolupráci s jejich vlastníkem na jaře. „Jednalo by se o různé poldry a tůně, které by měly pomoci udržet v lesích vodu. V posledních letech se i u nás hodně těžilo,“ zmínil Prchal.

Heřmanovice si u geostatika objednaly sanaci čtyř nestabilních míst. „Máme toho daleko více, například kolem osady Drakov, kde jsme také přišli o most, ale budeme rádi, když co nejdříve zajistíme aspoň ta nejhorší místa u hlavní silnice a dvou rodinných domů,“ sdělil místostarosta Heřmanovic Hynek Sekanina.

Vyjádřil obavu, že další katastrofální povodeň by mohla tentokrát přijít dříve než po 27 letech. „Budeme se snažit být lépe připraveni, samozřejmě i ve spolupráci se správcem řeky a okolních lesů,“ uvedl.

Kvůli uspíšení sanačních úprav nestabilních míst zaplatí vedení Heřmanovic i Holčovic projekty z vlastních peněz, o dotaci požádají posléze.

22. října 2024