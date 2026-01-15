Stará Bělá zřídila senior taxi, ale nemá řidiče. Za volant tak usedá i starosta

  13:30,  aktualizováno  13:30
Senioři a invalidé z ostravské Staré Bělé mohou od ledna využívat zvýhodněnou přepravu k lékaři nebo na centrální hřbitov. Na rozdíl od okolních radnic si ale tamní úřad pro takzvané senior taxi nenajal externího řidiče. Za volant nové elektrické dodávky usedají přímo zaměstnanci úřadu.
ilustrační snímek | foto: Město Bohumín

Senior taxi ve Staré Bělé mohou využít lidé starší sedmdesáti let a invalidé. Na vyšetření, vyřizování na úřadech či na hřbitov je budou v pětimístném autě vozit lidé, které znají – úředníci a pracovníci technického úseku tamní radnice.

„Je to levnější. Uvidíme, jaký bude zájem, ale dva až tři výjezdy týdně zatím zvládáme,“ řekl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček. Senior taxi řídí vedoucí odboru veřejných zakázek, tajemnice i starosta. Senioři platí za jízdu padesát korun.

Zástupci starobělského úřadu se inspirovali v obvodu Hošťálkovice, který podobným způsobem provozuje senior expres asi pět let. „Náklady na externí firmu byly pro omezený rozpočet našeho malého obvodu brutální,“ vysvětlil starosta Hošťálkovic Jiří Jureček.

Hlavním řidičem tam je pracovník technických služeb. Pokud má volno nebo práci v terénu, zastupuje ho úřednice i starosta. „Jezdíme i pro sousední obvody Lhotka a Petřkovice. Loni jsme měli přes tisíc jízd a klientů máme asi 240,“ doplnil Jureček.

