Stará Bělá zřídila senior taxi, ale nemá řidiče. Za volant tak usedá i starosta

Senior taxi ve Staré Bělé mohou využít lidé starší sedmdesáti let a invalidé. Na vyšetření, vyřizování na úřadech či na hřbitov je budou v pětimístném autě vozit lidé, které znají – úředníci a pracovníci technického úseku tamní radnice.
„Je to levnější. Uvidíme, jaký bude zájem, ale dva až tři výjezdy týdně zatím zvládáme,“ řekl starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček. Senior taxi řídí vedoucí odboru veřejných zakázek, tajemnice i starosta. Senioři platí za jízdu padesát korun.
Senior taxi stojí pár korun. Města v kraji ale musejí službu dotovat
Zástupci starobělského úřadu se inspirovali v obvodu Hošťálkovice, který podobným způsobem provozuje senior expres asi pět let. „Náklady na externí firmu byly pro omezený rozpočet našeho malého obvodu brutální,“ vysvětlil starosta Hošťálkovic Jiří Jureček.
Hlavním řidičem tam je pracovník technických služeb. Pokud má volno nebo práci v terénu, zastupuje ho úřednice i starosta. „Jezdíme i pro sousední obvody Lhotka a Petřkovice. Loni jsme měli přes tisíc jízd a klientů máme asi 240,“ doplnil Jureček.