Důchod pobírá v Moravskoslezském kraji takřka třicet procent obyvatel

Fakta o stárnutí krajské populace Průměrný věk obyvatel Moravskoslezského kraje činí 43,3 let. Za deset let vzrostl o 5,1 let. Nejstarší populace žije na Karvinsku, kde činí průměrný věk 44 let, nejmladší na Novojičínsku (42,6 roku). Podíl obyvatel ve věku 65 let a více v kraji činí 20,8 procenta. Na 100 dětí v kraji připadá 136 seniorů. Výrazně hůř je na tom ženská část populace, kdy na 100 děvčat připadá 165 seniorek. Na 100 chlapců připadá 109 seniorů. Zdroj: ČSÚ, data ke konci roku 2021