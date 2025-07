Odsouzený i státní zástupce se vzdali možnosti odvolání, rozsudek tak je pravomocný. Sovovi za pokus o těžké ublížení na zdraví hrozilo pět až dvanáct let vězení.

Incident se stal ve čtvrtek 28. listopadu 2024 po 19. hodině v jedné ze zahradních chatek poblíž ulice U Křížů v havířovské městské části Životice.

Čtyřiapadesátiletý Sova tam v silné opilosti překračující dvě promile zaútočil na o dvanáct let mladšího známého Tibora G.

Po krátké hádce vzal agresor zpod polštáře řeznický sekáček a nečekaně na soka zaútočil. Sekl ho třikrát do hlavy, přičemž mu způsobil sečné a tržné rány. Napadený muž skončil v havířovské nemocnici, kde mu rány ošetřili a sešili, Sova pak putoval do vazby.

Při soudním jednání Sova nezapíral a prohlásil svou vinu. To mu pomohlo k trestu pod spodní hranici sazby.

Někdejší horník už čtyři roky nepracuje a neměl kde bydlet. Přijal proto nabídku známého, že za výpomoc na zahradě může přespávat v jeho domku v zahrádkářské kolonii. Občas se tam scházeli i další jeho známí a další lidé.

Mezi nimi i později napadený muž, který však podle některých svědectví byl po požití alkoholu poměrně násilnický. „Jediný, kdo byl agresivní, tak byl jakože poškozený,“ konstatoval obžalovaný Sova.

V osudný den byli podle spisu opilí oba aktéři incidentu. Poškozený si bral z barelu nějaké věci, přičemž se Sova probudil. „Myslel jsem si, že chce chatku zapálit, bál jsem se. A to jsem na rozdíl od něj kliďas,“ líčil obžalovaný Sova.

Napadený: Čtyři roky? To je málo

Napadený muž obvinění odmítal. „Bral jsem Sovu jako kamaráda, nikdy by mě nenapadlo, co může udělat. Je to pro mě zklamání,“ podotkl Tibor G., který má podle svého vyjádření stále zdravotní a psychické problémy, například se mu špatně spí.

Proto se čtyřmi roky vězení pro Sovu nesouhlasil. „Kdybych se nebránil a nenastavil ruku, tak kdoví, jak bych dopadl. Měl by dostat více,“ poukázal.

Žádal také 400 tisíc korun jako bolestné. S tím ho však soud odkázal na civilní řízení. Sám však kvůli jiné trestné činnosti mezitím skončil za mřížemi, i jeho proto do jednací síně přivedla vězeňská služba.

Soudce verdikt vysvětlil tím, že sice byl útok vedený na hlavu a jeho ukončení nebylo rozhodnutím obžalovaného, ale jinak má jen polehčující okolnosti. Kromě přiznání například také to, posledních dvacet let nemá žádný trestní záznam ani přestupek. „I když žije takříkajíc na okraji společnosti, tak se snaží chodit na brigády a jinak řádně žít,“ poznamenal soudce.