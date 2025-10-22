Neštěstí se stalo na WC poblíž urgentního příjmu v odpoledních hodinách. „Na místě byl nalezen muž se střelným zraněním, který i přes poskytnutou lékařskou pomoc zemřel. Policisté předběžně vyloučili cizí zavinění,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Doplnila, že při incidentu nebyl zraněn, či jen ohrožen žádný jiný člověk. „Kriminalisté se nyní zabývají zjišťováním okolností této události,“ doplnila.
Údajně nešlo o hospitalizovaného pacienta, ale o člověka, který do nemocnice přišel zvenčí.
„Mohu potvrdit, že došlo k této události. Věc nyní šetří policie,“ řekla mluvčí frýdecko-místecké nemocnice Jana Březinová s tím, že chod nemocnice nebyl narušen.