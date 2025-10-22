Tragédie v nemocnici ve Frýdku-Místku. Na toaletách se zastřelil senior

Tragédie se v úterý stala v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku. Na veřejných toaletách se tam zastřelil muž v seniorském věku. Případem se zabývá policie.
Nová část frýdecko-místecké nemocnice včetně heliportu, rekonstrukce chodníků a...
Areál nemocnice ve Frýdku-Místku. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Neštěstí se stalo na WC poblíž urgentního příjmu v odpoledních hodinách. „Na místě byl nalezen muž se střelným zraněním, který i přes poskytnutou lékařskou pomoc zemřel. Policisté předběžně vyloučili cizí zavinění,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Doplnila, že při incidentu nebyl zraněn, či jen ohrožen žádný jiný člověk. „Kriminalisté se nyní zabývají zjišťováním okolností této události,“ doplnila.

Údajně nešlo o hospitalizovaného pacienta, ale o člověka, který do nemocnice přišel zvenčí.

„Mohu potvrdit, že došlo k této události. Věc nyní šetří policie,“ řekla mluvčí frýdecko-místecké nemocnice Jana Březinová s tím, že chod nemocnice nebyl narušen.

