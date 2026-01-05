První půlhodinu bezplatně. „Bude více stanic i větší území, kde budou lidé jezdit. V Branticích a Úvalně bude po čtyřech stanicích, v Krnově k současným stanicím přibudou další v Chomýži v ulici Blatná, u Billy, v křižovatce Sv. Ducha a Soukenické, u sokolovny a na Sídlišti pod Cvilínem. Jejich vznik si přáli sami uživatelé,“ sdělila Kristýna Kutálková z krnovské radnice.
V provozu bude 150 bicyklů – 125 mechanických a 25 elektrokol, jež jsou letošní novinkou. A změní se jejich barva, na Krnovsko se vrací modrý Nextbike, nahradí růžová kola společnosti Rekola.
„Společnost Nextbike Czech Republic uspěla v zadávacím řízení, jež město vyhlásilo ve věci veřejné zakázky na dodavatele služby bikesharing v Krnově a okolí 2026 až 2028,“ objasnila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
V rozpočtu Krnov na rok 2026 pro bikesharing vyčlenil 2,1 milionu korun. Sdílená kola na Krnovsku zahájí provoz od jara. V jedné obci bude prvních 30 minut zdarma, u meziobecní výpůjčky totéž platí pro prvních 45 minut. Každá další půlhodina přijde na 25 korun. Elektrokolo vyjde na 1,50 koruny za minutu.
Právě platby za bikesharing aktuálně řeší Opava. Ta po předloňské povodni loni z ekonomických důvodů přestala dotovat dosud v Opavě zavedených prvních 15 minut zdarma, což však vedlo k propadu zájmu o více než dvě třetiny.
„Zatím platí stávající podmínky i pro rok 2026,“ avizoval Martin Kůs z opavské radnice. Avšak s poznámkou, že během ledna se vedení města sejde s provozovatelem kol, jímž je rovněž společnost Nextbike, a zkusí najít další řešení.