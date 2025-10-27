Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

„Teď už si naši hosté mohou opět vychutnat výhled do zeleně i čerstvý horský vzduch přímo z balkonu,“ říká ředitel Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka.
Oprava balkonů završila modernizaci celé budovy, do které lázně investovaly celkem 30 milionů korun.
Rekonstrukce se nečekaně protáhla – po rozebrání se ukázalo, že část konstrukce je zcela prohnilá. „Museli jsme vyrobit přesné repliky původních trámů, takže to byla poctivá tesařina,“ popisuje Martin Šrámek ze společnosti Teslice CZ. Dřevěné prvky doplnilo měděné oplechování, nové zábradlí i ochranné nátěry.
Slezský dům, postavený v letech 1909 až 1913, patří mezi kulturní památky a nabízí přes sto lůžek. V Karlově Studánce je jednou z nejnavštěvovanějších budov.
Po rozhodnutí Ústavního soudu, že lázeňský areál zůstává státu, se lázně pustily do systematické obnovy svých historických objektů. „Letos jsme opravili Slezský dům, příště přijdou na řadu Letní lázně,“ dodává Poštulka.