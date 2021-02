Žena zemřela pobodaná v tříslech. Asi sebevražda, říká obžalovaný druh

Tělo ženy s četnými podlitinami a oděrkami leželo na podlaze. Dále měla mrtvá v tříslech dvě rány zasazené zřejmě nožem, právě ty byly podle znalců smrtelné. Jedna z nich přeťala stehenní tepnu. Žena neměla šanci přežít.

Jenže obžalovaný Martin Chovanec, který byl podle státního zástupce útočníkem, svou vinu zcela odmítá. Jako první protestoval proti tomu, že hodnota 3,2 promile, které mu naměřili policisté po činu, byla označena jako otrava alkoholem.

„Přiznávám, že piju hodně, ale pořád vypadám, jako bych vůbec nepil. I v zaměstnání se divili, že třeba i den po pití alkoholu pořád nafoukám, i když na to nevypadám. I policisté se divili, kolik naměřili. Je to jednoduché, skoro vůbec nejím,“ líčil svou teorii.

Podle spisu alkohol notně požíval i loni v osudný večer v sobotu 13. června. Nakoupil dvě dvoulitrové PET lahve vína a s přítelkyní popíjeli. Muž také u soudu přiznal, že se zle pohádali, když mu družka vyčítala zakoupení cigarety, ačkoliv nepracoval a ona platila všechny náklady soužití.

„Nejprve ženu fyzicky napadl, několikrát ji udeřil a když ležela na zemi, tak ji nezjištěným předmětem dvakrát bodl do tříselní krajiny,“ řekl žalobce. S tím však už Chovanec nesouhlasí a tvrdí, že po hádce se uklidnili a on šel spát. „Nebyl jsem opilý, jen unavený,“ konstatoval.

Probudil se a na zemi viděl siluetu těla

Když se pak před půlnocí probudil, viděl prý ve tmě siluetu ženy na podlaze. Rychle rozsvítil a všiml si u dveří rozšlapané krve, do které nevědomky údajně také vstoupil, viděl i další krev pod ženinou hlavou. Když zkusil na zápěstí tep, zjistil, že je družka asi mrtvá.

Vyběhl o poschodí výše za sousedkou, aby přivolala záchranáře. „Nevím, jak se to stalo, v bytě nikdo nebyl, dveře byly zevnitř zamčené. Ale už v minulosti říkala, že ji život nebaví, že má zdravotní problémy a jak jsem později zjistil, měla i dost dluhů. Asi sebevražda, neumím si to vysvětlit,“ vysvětloval obžalovaný pohnutky, které podle něj mohly přimět jeho družku k sebevraždě.

Rovněž opakoval, že žena prý často padala, když se napila alkoholu, přičemž utrpěla řadu zranění.

Soudce se hodně divil

„A jak by si při pádu způsobila dvě bodné rány v tříslech? A myslíte, že někdo, kdo chce spáchat sebevraždu, by se bodl do třísel? A nezůstala by pak zbraň u těla, kdežto policisté nic nenašli?“ ptal se soudce.

„To si neumím vysvětlit. Já jsem nic neudělal, já to nebyl. Jak to bylo, tak to bylo,“ opakoval obžalovaný. Nakonec řekl, že jediným jeho proviněním bylo to, že se včas neprobudil. „Kdyby se tak stalo, nezemřela by, protože bych jí včas přivolal pomoc.“

Obžalovaný také podotkl, že pro něj nebyl problém za hodinu a půl vypít dva litry vína.

Muži hrozí osm až šestnáct let vězení. Souzen totiž není za vraždu, ale za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. „Jeho prvotním záměrem nebylo podle našeho názoru ženu usmrtit. To by vedl rány jinam na tělo, než do třísel,“ vysvětlil státní zástupce.

Termín rozsudku zatím není znám, vyslechnuti ještě budou svědci a znalci.