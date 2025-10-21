Rekordní úlovek se povedl na víkendové rybářské soutěži v Rybniku. „Krzysztof Pyra a Adrian Gontarz z Polské rybářské akademie v laguně Rybnik ulovili sumce rekordmana,“ informoval Dzennik Zachodni.
Slezští rybáři se v Rybniku sešli na Mikado Cupu, který se odehrával na rybnické laguně. Jednalo se o dvoudenní rybářskou soutěž dvojic, které lovily z lodi.
„Obrovský sumec byl na břeh vytažený 19. října. Byla dlouhý 292 centimetrů. Jedná se o nový světový rekord v rybolovu,“ popsali v Dzenniku Zachodnim s tím, že světový rekord byl ve Slezsku překonán o sedm centimetrů.
Sumec byl ulovený technikou přívlač, tedy nahazováním a vytahováním umělé nástrahy, která se používá při lovu dravých ryb.
„Rybnické jezero je známé rekordními dravými rybami,“ poznamenali v Dzenniku Zachodnim. Největší tamní ulovené kusy měly přes dva metry a vážily přes 100 kilogramů.
Rybnická laguna, známá také jako Rybnické jezero, je umělá nádrž o rozloze 4,5 kilometrů čtverečních, která přehrazuje vody řeky Rudy s přehradou v Rybniku Stodoły. Byla vytvořena pro potřeby elektrárny v Rybniku.
V nádrži žije mnoho druhů ryb a podle odborníků je považována za jednu z nejlepších rybářských lokalit v Polsku. Asi před dvanácti lety tam byla například chycena býložravá piraňa.
Tuzemský rekordman
Mezi nejznámější české rybáře patří Jakub Vágner, který za netradičními úlovky vyráží po celém světě. Nedávno opět posunul český rekord, když chytil sumce, který měří 272 centimetrů.
Jen dva týdny předtím přitom slavil pokoření této mety s úlovkem dlouhým 268 centimetrů. „Když jsem před 14 dny chytil sumce o délce 268 centimetrů, ani ve snu by mě nenapadlo, že se letos setkám s ještě větším obrem,“ napsal Vágner v příspěvku na Facebooku.
A dodal, že vůbec poprvé v Česku překonal hranici 270 centimetrů.