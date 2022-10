Slýcháme až pět sirén denně, svěřují se Ukrajinci. Někteří už poplach neřeší

Na Ukrajině se od začátku války rozezněly sirény už více než v 17 tisících případech. Průměrná doba trvání jednoho poplachu je 55 minut, ten nejdelší ale trval celých 18 hodin a 43 minut. Byl ve městě Nikopol ve Dnětropetrovské oblasti.

Podle statistiky poplachové aplikace Air Alarms nejčastěji kvílely sirény v Charkovské oblasti, kde bylo 1 208 poplachů s celkovou dobou trvání přes 1 600 hodin, což je zhruba 66 dní. V celé zemi ruské rakety poškodily přibližně 100 tisíc civilních objektů, včetně nemocnic, nákupních center, tepláren, domů.

„Během sirén myslím jen na jedno - aby nás bombardování minulo a my všichni zůstali v bezpečí. Bydlím v oblasti města, která byla již třikrát bombardována. Poslední siréna nás probudila uprostřed noci a hned po ní následoval raketový útok. S dcerou jsme si musely lehnout na zem a chránit se před střepy skla, které vlétly do našeho bytu - výbuch byl velmi blízko,“ uvedla Elena z Dnipru. „Při každém denním poplachu utíkáme do nedaleké školy, do sklepa, abychom tam přečkali poplach,“ dodává.

„Žil jsem v Severodoněcku. Zvuk sirén tam znamenal jistotu výbuchů a ničení. Můj dům je taky vybombardovaný. Město jsem ale opustil, až když reálně hrozilo jeho obsazení. Teď jsem v Dnipru. Tady lidé na poplachy reagují klidně. Já se ale při zvuku sirény třesu. Máme strach, že to, co se stalo Severodoněcku, se stane i Dnipru, takže jakmile uslyším poplach, vezmu ženu a dítě a jdu do sklepa. Tam trávíme každý poplach,“ přidal Sergej.

Mnoho času na ukrytí nezbývá

Za identifikaci potenciální vzdušné hrozby jsou zodpovědné radarové služby ukrajinského letectva.

„Od zjištění hrozby do vydání signálu k poplachu neuplyne ani minuta, což je doba potřebná k přenosu informací z radarové služby na místní úřad, který následně aktivuje sirény. Tento signál říká, že se do oblasti blíží nepřátelské letadlo nebo raketa,“ uvedl mluvčí ukrajinských vzdušných sil vojenského letectva Jurij Ignat zpravodajskému portálu Vikna.

Po vyhlášení poplachu mají obyvatelé 5 až 10 minut na to, aby se dostali do krytu. Záleží také na tom, jaká raketa je odpálená a na jakou vzdálenost. Pokud je vystřelená z Černého moře a letí rychlostí 800 km/h, dorazí například do Dnipru rychleji než za 5 minut. Pokud by letěla z Běloruska, bude jí to trvat asi 20 minut. V tom, aby zasáhla cíl, se jí snaží zabránit ukrajinská protivzdušná obrana.

„Poplach začíná krátce po odpálení rakety, to však neznamená, že raketa letí přesně na vaše město nebo region. Její přesný cíl nelze určit,“ vysvětlil poradce prezidentské kanceláře Alexej Arestovič.

Není jasné, kam raketa dopadne

Poplach tak může znít v několika oblastech. Síly protivzdušné obrany zaznamenávají trasu střely a předpokládají, že se může odchýlit doleva nebo doprava, není jasné, kam střela dopadne. Pokud je tedy například z Černého moře odpálena raketa, která má zasáhnout Dnipr, poletí nad Oděsou a městem Vinnycja, pak směrem na Záporoží nebo Kirovograd a nakonec zamíří do Dnipra. Stejná raketa ale může být odpálená s tím, že má zasáhnout města před Dniprem.

„Proto je důležité poplachy neignorovat a být připraven schovat se na bezpečném místě,“ dodal Arestovič

Okupanti se zároveň snaží odpálení rakety co nejvíce zamaskovat a vypustit ji na velmi nízkou trajektorii - radarové služby pak nejsou vždy schopny takovou raketu odhalit, zato civilisté ji mohou na obloze dobře vidět. Na internetu je i spousta videí s raketami letícími nad obytnými oblastmi.

Ukrajinci si mohou do mobilů stáhnout různé aplikace, které je na případnou hrozbu také upozorní. Například aplikaci Air Alert vyvinula soukromá společnost s podporou Ministerstva digitální transformace Ukrajiny. Lidem dává okamžité upozornění na letecký poplach ve vybraném městě nebo regionu.

„Aplikaci jsem si nainstaloval doslova hned, jak vyšla, využívám ji pravidelně,“ sdělil Andrej ze Záporoží.

Tři až pět sirén denně

Pravidla při poplachu jsou jednoduchá. Siréna, ať už v aplikaci anebo v ulicích, znamená, že lidé mají okamžitě opustit otevřené prostranství a jít do nejbližšího krytu. Pokud jsou doma, měli by zhasnout světla, vypnout plyn, vzít si nouzovou záchrannou sadu, tedy balíček s potravinami, léky, vodou a doklady.

V případě, že se obyvatelé nemohou dostat do krytu, musí se schovat v místnosti bez oken, být za dvěma stěnami, posadit se na podlahu a čekat, až poplach skončí.

„Nyní se v mém městě ozve v průměru tři až pět sirén denně. Často se stává, že mě některé sirény zastihnou na cestách nebo v práci. Samozřejmě, že kromě lokality záleží i na délce trvání sirény. Jednou jsme museli zůstat v krytu v práci 4,5 hodiny. Nahoře jsme slyšeli výbuchy, bylo to opravdu děsivé,“ konstatoval Danil z Dnipra.

„Poplachy nepodceňuji. Před naším domem je dětské hřiště. Když se rozezněla siréna, lidé ji ignorovali. Pak se kousek od nás hlasitě rozezněla protivzdušná obrana. Matky braly děti a s hrůzou v očích utíkaly. Takže ano, sirénu beru úplně pokaždé jako signál, že se stane něco strašného,“ líčí Danil.

„Snažím se dodržovat pravidlo dvou zdí, když jsem doma, a když jsem v práci, všichni chodíme do speciálně vybaveného sklepa,“ dodala Anna. Poslední výbuchy v Dnipru se odehrály nedaleko od jejího domu.

Někteří už mají syndrom fantomové sirény

Někteří Ukrajinci přiznávají, že na neustálé poplachy a sirény po osmi měsících války reagují jinak. „Přestal jsem se jich bát. Nikde se neschovávám a jdu si po svých. Když to přijde, tak to přijde,“ mávnul rukou Alexandr. „Před posledními výbuchy v Dnipru ve mně siréna už nevyvolávala paniku ani silné obavy. Jen hněv a nenávist,“ svěřil se.

Zvuk sirén je pro řadu lidí stresující. „Nedá se to vydržet. Cítím vždy silnou úzkost. Je to nekonečné kvílení. Nekonečný strach,“ přiznala jedna z žen.

Psychologové rovněž popisují stavy takzvané fantomové sirény, kdy člověk slyší zvuky sirény, i když ve skutečnosti žádná siréna není.

„Každý život ohrožující stres může způsobit posttraumatickou stresovou poruchu. Pro mnoho lidí je nyní siréna hlavním spouštěčem, a když ji člověk slyší, mozek reaguje úzkostí a strachem. Stejný pocit se dostaví, když si člověk myslí, že údajně slyší sirénu. Je normální, že se nyní objevuje syndrom fantomové sirény. Neznamená to, že se člověk zbláznil, ale spíše jde o obrannou reakci organismu na silný stres ohrožující život,“ vysvětlila pro agenturu Unian psycholožka Natalia Ježova.

Ostřelování Záporoží na Ukrajině (9. října 2022)

9. října 2022