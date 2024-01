ŘSD v kraji letos investuje přes miliardu, na Rudné se pustí do dvou mostů

„Ostravská krajská správa ŘSD plánuje pro rok 2024 investice ve výši přibližně 1,16 miliardy korun,“ přiblížil Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD. „Z těchto přidělených finančních prostředků náleží přibližně 609 milionů korun na údržbové práce, zbytek částky bude využit na opravy svěřených silnic.“

Pro letošní rok plánuje ŘSD v kraji zhruba čtyřicet větších oprav. Konkrétní průběh ale zatím není znám u všech. „Významnou část prostředků máme zasmluvněných, nicméně mnohé činnosti či opravy budou teprve soutěženy, proto může docházet k dílčím změnám výše přidělených financí,“ vysvětlil zástupce ŘSD.

Hned šestice oprav je pro letošní rok plánována na silnici I/11. Ta se bude opravovat jak v Horních Životicích na Bruntálsku, tak na dvou místech v Ostravě, v Českém Těšíně a poblíž Mostů u Jablunkova. Na všech těchto místech musí řidiči na této důležité dopravní tepně očekávat omezení provozu.

Rekonstrukce za 150 milionů

To zřejmě největší se dá čekat na hojně využívané Rudné ulici v Ostravě, kde je plánovaná rekonstrukce dvou mostů přes Polaneckou ulici. ŘSD v tomto případě zatím zveřejnilo jen informace, že půjde o opravu za 150 milionů korun a její doba je navržena na dva roky – mezi lety 2024 a 2026.

„Bude se opravovat nevyhovující stav mostů. Detaily se mohou měnit, proto budou známy a zveřejněny po podpisu smluv se zhotovitelem,“ vysvětlil Mazal absenci detailnějších informací.

Z doby plánované stavby a částky, kterou má oprava mostů stát, se ale dá odhadnout, že půjde o velkou rekonstrukci. Podobnou té, která paralyzovala dopravu v Rudné ulici v uplynulých letech.

Oprava dvou mostů poblíž vítkovického stadionu, na němž nyní hraje své zápasy ostravský Baník, vyšla na 239 milionů korun a trvala také dva roky. Doprava byla svedena do jednoho pruhu v každém směru, nákladní automobily musely jezdit po objízdných trasách.

Zda se bude něco podobného opakovat rovněž v případě opravy plánované na roky 2024 až 2026, se ale zatím dá jen odhadovat.

„Termíny uvedených rekonstrukcí i staveb včetně cen, rozsahu činností a vedení dopravy veřejně upřesníme vždy po podpisu smluv s vybraným zhotovitelem neboli před zahájením samotných prací,“ zopakoval člen týmu komunikace ŘSD.

Provoz na velmi frekventované Rudné ulici v Ostravě ovlivní oprava dvou mostů s Polaneckou ulicí. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vedle oprav chce ŘSD v letošním roce výrazně posunout přípravu několika důležitých staveb. „Do prosince se uskuteční hned několik výběrových řízení na zhotovitele. Konkrétně půjde o obchvat Bruntálu, jižní obchvat Opavy Hradecká – Olomoucká, stavbu silnice I/57 u Linhartov nebo ekodukt v Mostech u Jablunkova,“ vypočítal připravené stavby Miroslav Mazal.

Zprovoznění se letos má dočkat první etapa dálnice D48 Bělotín – Rybí, stejně tak obchvat Mošnova.

ŘSD se se začátkem roku proměnilo z příspěvkové organizace ve státní podnik. To by mělo přinést změny také do systému údržby silnic v kraji.

„V tříleté smlouvě mezi ŘSD a SFDI (Státním fondem dopravní infrastruktury, pozn. red.) bude stanoven požadovaný standard kvality sítě a jednotlivých činností a zároveň budou na toto určeny finanční prostředky,“ poznamenal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.