Ostrava bude mít rekordní rozpočet, zainvestuje do solárních panelů

Vedení města v příštím roce očekává, že příjmy města ve srovnání s letoškem vzrostou o 1,9 miliardy korun, a to především díky vyšším příjmům ze sdílených daní.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v hodnotě téměř tří miliard vykryje město úsporami z předchozích let společně s úvěrem od České spořitelny. „Při sestavování rozpočtu jsme chtěli pomoci hlavně občanům města v současné nelehké situaci, a to zachováním co nejnižších cen městem poskytovaných služeb,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

Z tohoto důvodu radní výrazně navýšili, a to o 371 milionů, dotaci dopravnímu podniku města, který s výjimkou zrušení desetiminutových jízdenek nemusí upravit ceny jízdného. Podobně město nezvýší ani poplatky za odvoz komunálního odpadu.

Na běžné výdaje zastupitelé vyčlenili 9,4 miliardy korun. Nárůst o 1,5 miliardy ve srovnání s letošním rokem je způsobený především nárůstem cen energií.

„S takto postaveným rozpočtem můžeme realizovat jak drobné, tak i důležité investice, současně se strategickými, finančně náročnými projekty,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

„Zároveň reagujeme na nově vznikající potřeby. Proto jsme do rozpočtu zařadili zdroje na obnovu cyklistické infrastruktury ve výši 25 milionů korun či projekty s cílem energetických úspor a využívání alternativních zdrojů energií. Fotovoltaické panely budeme budovat na objektech v rámci městské nemocnice i domovech pro seniory,“ dodala Bajgarová.