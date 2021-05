U pacientů po covidu mě zaujaly neobvyklé otoky sítnice, říká oční lékař

„Zpozorovali jsme u pacientů, kteří prodělali covid-19, neobvyklé otoky sítnice. U dospělých i dětí. Proto jsme zahájili výzkum. Přijet může bez ohledu na bydliště kdokoli, kdo má potíže se zrakem a prodělal covid, nebo má podezření, že byl v kontaktu s nakaženým,“ říká primář Jiří Slepánek.

Potřebují k vám tito pacienti nějaké doporučení?

Nepotřebují. Stačí, když zavolají do naší oční ambulance a objednají se. Pokud mají akutní oční potíže, dočkají se vyšetření velmi rychle.

Jaké potíže mají pacienti po covidu, kteří přicházejí na oční?

K nám přicházejí pacienti, kterým se zhoršil zrak. Příčiny bývají různé. Jednou z nich je i zánět sítnice. A právě to je problém pacientů po covidu. Ale jeho příznaky jsou jiné. Ne všichni přitom vědí, že se nakazili koronavirem. Pokud se zapojí do našeho výzkumu, my jim bezplatně uděláme test protilátek.

Kdy jste si všiml, že s postcovidovými pacienty je něco jinak?

Postupně. Začalo to na přelomu roku léčbou devítileté dívky. Ještě na podzim při školní prohlídce měla zrak naprosto v pořádku, přečetla všechno až dolů. Pak si ale stěžovala, že nemůže číst, protože se jí zamlžují oči, a že ji bolí hlava. Vyšetření jinde ani u nás neukázalo nic vážného, ani zánět. Všiml jsem si však divných změn na sítnici a nasadil protizánětlivé léky. Pomohly. Dívka byla do měsíce v pořádku, ale dostala své první brýle. A my nad tím případem začali dumat.

Primář očního oddělení nemocnice v Karviné-Ráji Jiří Slepánek.

Proč se vám změny na sítnici zdály divné, v čem se lišily?

Při zánětlivých změnách vidíme otok celé sítnice nebo jiné změny, které jsou nevratné. Tady jsme si poprvé všimli, že otekla jen jedna vrstva oční sítnice. To není běžné.

Věděli jste v té chvíli, že školačka prodělala covid?

Nevěděli. Ani její rodiče. Když jsme se jich na to ptali, řekli jen, že jejich mladší dcera měla před časem virózu a mírně nachlazená byla i naše pacientka.

Jak vás tedy napadlo, že za změny na sítnici může koronavirus?

Četl jsem v odborném zahraničním tisku o postcovidových změnách na očním pozadí v Brazílii. Tamní lékaři popisovali u infekčních pacientů krvácivá ložiska. My jsme sice nic takového u dívky nenašli, ale rozhodli jsem se udělat jí test na protilátky. A výsledek potvrdil, že prodělala covid. Poté jsem se rozhodl, že vyšetříme i naše zaměstnance, kteří měli covid a pak si stěžovali, že hůř vidí.

Do výzkumu jste tedy jako první zahrnul své kolegy z práce?

Ano. Začali jsme si je zvát, dělali jim testy a oční vyšetření. Postupně jsme zapojení do studie začali navrhovat i pacientům zvenčí. Kdo souhlasí, vyplní dotazník a my mu uděláme soubor vyšetření včetně testu na protilátky. Máme podezření, že koronavirus způsobuje ucpávání očních cév a tím i zánětlivé otoky neprokrvených vrstev sítnice.

Je o účast ve výzkumu zájem?

Postupně lidí přibývá, ale ne všechny můžeme do studie zařadit. Někteří mají jiné problémy. Někdy je třeba trápí jen suché oči z roušek.

Kolik pacientů už jste do studie zařadili?

Zatím šedesát, většinou ženy. Dítě máme jen jedno – dívku, u níž jsme si problému všimli poprvé.

Jsou na tom všichni stejně?

Ne. Někteří si stěžují na potíže, ale nemají nález. Jiní jsou bez subjektivních potíží, ale nález mají. A pak jsou ti, kteří mají potíže i nález. Na závěry je brzy. Ale pokud mají lidé po covidu jakýkoli problém s očima, měli by jít co nejdříve k lékaři.