Hledáme jiné financování, říká o zrušení obřích nákupů šéf dopravního podniku

Oznámili jste zrušení dvou velkých tendrů. Jde o souběh okolností, nebo větší problém?

Nic většího bych v tom nehledal, za zrušením výběrového řízení na nákup tramvají je přesně to, co jsme napsali v tiskové zprávě.

V té jste ale skoro nic neřekli.

Změnila se situace jak na finančních, tak na energetických trzích. To vstoupilo jak do cen výrobků, tak do ceny peněz. A není nic neobvyklého, když se z tak velkých tendrů odstupuje. Prostředí se mění a my na to musíme reagovat.

A co se tedy změnilo? Zlevnilo, zdražilo?

Jednak se zdražilo...

Teď se ale zlevňuje...

No to je právě ono. Během tendru zdražilo zboží. Zdražila logistika, zdražily energie, zvýšila se cena peněz. My tyto investice můžeme financovat z několika zdrojů. Prvním jsou vlastní prostředky, pak jsou tady třeba dotace, které jsou, nebo nejsou k dispozici. A v aktuálním dotačním období je těžké získat peníze na obnovu vozidel.

Vy jste nevěděli, když jste vypisovali miliardovou zakázku, jak ji budete financovat?

Ne, ty podmínky jsme dopředu neznali.

To mi přijde jako dost velký risk.

Je to standardní postup. Tím dalším možným zdrojem je úvěr. A když se bavíme o úvěrech, tak každý ví, jak se úroková míra pohybovala, a my věříme, že s poklesem inflace se budou pohybovat i úroky, že se cena peněz změní.

Vy jste v tiskové zprávě psali, že se chcete zbavit „závislosti na dotacích“. To znamená co? Jak je toto ekonomicky výhodné?

Ta otázka takto neleží...

Takto jste to napsali.

Všechny dopravní podniky v republice už nebudou mít dotace. Dotace končí a my na to musíme reagovat. Když máte postavený plán obnovy na dotacích a dopravní podniky na ně nedosáhnou, tak se musíme v našich plánech zbavit očekávání, že dotace budou. Reálně nebudou, nebudeme s to splnit požadované parametry. Třeba na snižování CO 2 a podobně.

To jste přece dělali celou dobu.

Ano, ale jak můžete snížit CO 2 , když měníte tramvaj za tramvaj? To jde třeba u dieselového autobusu, když jej měníte za elektřinu.

Odkdy víte, že ty dotace nebudou?

Dozvěděli jsme se to v průběhu tendru.

Ptám se, kdy konkrétně. Řízení běželo zhruba rok, vy jste to před rokem nevěděli?

Z hlavy to samozřejmě nevím, ale šlo by to spárovat s dotační výzvou. Bylo to v průběhu tendru. Když jsme to zjistili, prověřovali jsme všechny jiné možnosti, jak to provést.

Jaké to jsou?

Jsou tady vlastní prostředky, bankovní i nebankovní úvěry a podobně. My tu investici potřebujeme realizovat. Tendr je poplatný době, kdy vznikl, nějakou dobu se připravuje, odpovídá tomu, co se tehdy dělo. A každý ví, co se za poslední dva roky událo. Nebankovní úvěry nám mohou nabídnout třeba dodavatelé...

To vám nějací nabídli?

Nenabídli. Ale z obecných informací z trhu víme, že i toto je cesta, i toto je v nabídce.

Co tedy bylo hlavním důvodem zrušení tendru?

Podmínky, které jsme definovali, nám neumožnily využít nejlepší způsoby financování, jež jsou dosažitelné.

A které to jsou?

Rozhodně je lepší si třeba půjčit v eurech než v korunách, je lepší přizpůsobit parametry financování třeba nebankovnímu financování...

Ale tady vám zase mohou hrozit kurzové rozdíly v případě pohybu koruny.

Tady by si půjčoval v eurech třeba výrobce, my bychom platili v korunách. Z našeho průzkumu víme, že by to mohlo být zajímavé.

Kolik tak chcete ušetřit?

Může to být i deset procent. Ale dává nám to znovu prostor podívat se i na kontext celého dopravního parku, i dalších vozů.

Jak dlouho ještě můžete provozovat tramvaje, které měly být nahrazeny?

Je to v řádu několika let, ještě máme čas.

Jak se na zrušení projevila cena, která vyšla v tendru?

V zásadě byly při rozhodování o zrušení obě nabídky irelevantní, obě ceny jsme považovali za atraktivní. Jeden výrobce nabízel dražší vozy a levnější servis, druhý naopak.

Hovořilo se i o tom, že je druhý uchazeč znevýhodněn v rámci požadovaných oprav tím, že jste Škodě prodali dílny Ekova.

To podle mě nehraje roli, těch možností oprav je více. Údržbu lze provádět i v našich prostorech.

Firma Stadler se vás na to ptala?

Ano. A odpověděli jsme kladně, byť se to týkalo výrobků, které nebyly součástí tendru.

A vešly by se ty velkokapacitní tramvaje do vašich prostor?

Určitě.

Dokdy chcete znát výsledek dalšího výběrového řízení?

Chceme znát plán kompletní dlouhodobé obnovy našeho vozového parku, tedy nejen tramvají. Ten chceme mít zpracován v květnu.

„Ušetříme desítky milionů“

Kolik vás ten tendr stál? O kolik jste přišli?

Administrace tendru vyšla na částku v nižších statisících korun. Nicméně věříme, že opakováním tendru ty prostředky získáme zpět.

Kolik chcete ušetřit po novém tendru?

Jsem přesvědčen, že ušetříme desítky milionů korun, především na financování projektu.

To budou ale spíše jen procenta ze současných více než dvou miliard.

Ale díky tomu budeme moci ten tendr vypsat lépe a přesněji. Nejsme schopni predikovat pořizovací hodnoty, jen u financování. U těch dalších to dnes neumíme říct.

Zrušili jste i tendr na stavbu vodíkové plničky a nákup vodíkových autobusů. Je to konec vodíku v Ostravě?

Není to konec, vodík stále sledujeme. Pro nás je vodíková mobilita stále něco, co nás zajímá, čemu věříme. Ale je to i o správném načasování. Myslíme, že odkladem získáme čas a zlevní jak plnicí systém, tak autobusy samé.

Jan Světlík to komentoval, že v přípravě bylo mnoho chyb, hovoří o „nesmyslné rychlosti plnění, megalomanské kapacitě“. A že na to upozorňoval.

To není pravda. Zvažovali jsme spoustu aspektů, navíc jsme ty kritizované připomínky změnili. Ani po změkčení požadavků jsme se ale nedostali do smysluplných kritérií. Má smysl počkat, až dodavatelé získají více zkušeností a cena klesne.