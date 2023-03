Cisterna plná čokolády sjela z cesty, málem se převrátila na rodinný dům

Kamion, který v cisterně převážel mléčnou čokoládu, havaroval večer deset minut po dvacáté hodině.

„Sjel z komunikace přímo v obci Ropice, zabořil se pravými koly do podmáčeného terénu a hrozilo jeho převrácení ze svahu k rodinnému domu,“ informoval velitel čety hasičského záchranného sboru Jakub Kozák. Řidič vozu vyvázl bez zranění.

Do řešení situace se postupně zapojilo pět hasičských jednotek, které k zásahu musely mimo jiné použít i vyprošťovací speciál Bison a automobilový jeřáb.

„Těžká vyprošťovací technika kamion zabezpečila proti převrácení zakotvením k lanovým navijákům. Postaraly se o to postupně speciály ze stanic Ostrava-Zábřeh, Frýdek-Místek a Havířov,“ konstatoval Kozák s tím, že v plánu bylo i přečerpávání čokolády do náhradní přistavené cisterny, ale ukázalo se, že to nebude potřeba. Následovalo vyproštění nebezpečně nakloněného kolosu.

Silnice I/11 byla během zásahu v obou směrech uzavřená, řidiči místo objížděli přes Třinec. „Komunikace byla zprovozněná krátce před půl šestou ranní,“ uzavřel Kozák.