Raper z Karviné natočil první český romský akční film, inspiroval ho Van Damme

„Je to příběh malého kluka, kterého ve škole šikanovali,“ řekl Chang. „Začal ale trénovat podle slavného filmu Krvavý sport a naučil se tak bojové umění. V místní komunitě se stal uznávaným sportovcem a časem se postavil lidem, kteří mu ze života dělali peklo.“

Děj se ze školy, kde bují šikana a prodávají se drogy, záhy přesouvá do ulic a diváci mohou sledovat kroky již dospělého trenéra kickboxu. Ten svým svěřencům pomáhá třeba i ve sporech s místní mafií.

Samotného filmového hrdinu zachránila návštěva knihovny, kde zahlédl časopis s mistrem svého oboru Van Dammem. Odtud už byl krůček k jeho životnímu rozhodnutí poradit si s bezprávím. „Natáčeli jsme v Karviné, Ostravě, ale i Moravské Třebové. Ve filmu hrají i naše děti,“ říká Chang.

Jak vůbec film vznikl? „Poznal jsem herce Václava Šimáčka, se kterým jsem začal spolupracovat na scénáři.“

Pak požádal zástupce Moravskoslezského kraje o dotaci a po jejím schválení začal shánět filmový štáb. „Trochu to trvalo, ale byl skvělý na speciální bojové scény,“ uvedl autor námětu a herec hlavní postavy Lukrecius Chang.

„Film je poselství“

K natáčení akčních scén podotkl, že sice dělá kickbox, ale pro film to nestačilo. „Měli jsme choreografa, který nás naučil lámací techniku aikida. Bylo to pro mě nové a jistou chvíli jsem se bál, že to nezvládnu. Pochopil jsem to až po jistém čase na place, takže režisér Lukáš Šimandl byl spokojený,“ řekl filmový nadšenec.

Film Na férovku má za sebou promítání v kině, nyní je k vidění online. Podle Changa jde o první český akční romský film. Jeho cílem je ukázat Romům, jak nutně potřebují silné hrdiny. Zároveň jde o polemiku a nespokojenost s tím, jak jsou Romové obvykle zobrazováni.

„Nelíbí se mi, jak bývají ve filmech běžně zachyceni, je to zlé, nemůžu se na to ani dívat. Chtěl jsem to aspoň trochu změnit,“ vysvětluje Chang. „Film je poselství a první vlaštovka, kde Romové můžou vidět akčního romského hrdinu na filmovém plátně.“

Lukrecius Chang ke krátkému filmu přidal i dokument se zajímavostmi z natáčení akčních záběrů. „Momentálně už pracujeme na novém projektu, který obsáhne více děje. Snad nám plán vyjde,“ doufá Chang.