Rok 2023 v kraji: dokončení obchvatů, stavba pro tučňáky i nová expozice

Na co se těšit v roce 2023 v kraji Leden

* 14. ledna je v karvinském kině Centrum premiéra druhého dílu dokumentu O zaniklé Karvinné.

* 29. ledna začne pro fotbalisty Baníku Ostrava jarní část první ligy.

* Skončí kompletní rekultivace Stříbrného jezera v Opavě. Únor

* 2. února je v Ostravě halový atletický mítink Czech Indoor Gala.

* 7. února se v Třinci uskuteční Beskydská laťka, mezinárodní závody ve skoku vysokém. Březen

* V Městských sadech Opava dokončí ledovou plochu. Bude náhradou při opravě zimního stadionu.

* Funkce se ujme nový rektor Slezské univerzity, měl by jím být dosavadní prorektor Tomáš Gongol.

* Začne výstavba sportovní haly ve Frenštátě pod Radhoštěm. Duben

* 12. až 27. dubna ovládne Opavu multižánrový festival Další břehy na téma O smyslu smyslů.

* 14. dubna začne Velká cena Ostravy, mezinárodní plavecký závod.

* Hotový bude nový parkovací dům mezi dolním a horním parkovištěm u Zoo Ostrava. Květen

* 8. května se po obnově otevře Národní památník II. světové války.

* Za účasti zástupců lichtenštejnské knížecí rodiny zahájí Slezské zemské muzeum unikátní výstavu.

* Končí výstavba sportovní haly v Ostravě-Třebovicích. Červen

* 16. a 17. června Bruntál oslaví 810 let od první zmínky o městě.

* 27. června začíná Zlatá tretra Ostrava, mezinárodní atletický mítink.

* Odstartuje velká rekonstrukce zámku v Bruntále. Červenec

* 1. a 2. července je v Ostravě atletické mistrovství republiky do 22 let.

* Krnov po opravě zprovozní svou nejznámější kašnu, s Neptunem v centru města u Švédské zdi.

* V Ostravě se uskuteční festival Colours of Ostrava, v Hlučíně Štěrkovna Open Music. Srpen

* Skončí stavební práce v pavilonu L Slezské nemocnice v Opavě.

* 18. a 19. srpna ovládne louky pod zámkem v Hradci nad Moravicí festival HRADY CZ. Září

* V Ostravě se uskuteční 27. Setkání hornických měst a obcí ČR.

* 23. září se v Bohumíně koná Národní den železnice.

* 24. září Ostrava hostí zahajovací ceremoniál ME v baseballu mužů.

* Jeden z nejstarších českých festivalů – Bezručova Opava – 11. až 27. září prozkoumá skrz umění téma Šťastné náhody, chyby a omyly. Říjen

* V Městské nemocnici Ostrava skončí výstavba objektu pro centrum hyperbarické medicíny, který nahradí více než padesát let starou hyperbarickou komoru.

* V Krnově skončí dvouletá stavba kanalizace na Ježníku. Listopad

* Otevře se západní část severního obchvatu Opavy.

* V Ostravě se koná Unique Summit Ostrava 2023, celosvětová iniciativa, která spojuje startupy, investory a města podporující inovace. Prosinec

* 16. a 17. prosince se v Ostravě jede Evropský pohár v cyklokrosu.

* Skončí rozsáhlá obnova výpravní budovy hlavního nádraží v Karviné.