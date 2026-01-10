Začne první etapa proměny Zámeckého parku v Porubě

  6:56,  aktualizováno  6:56
Dlouho připravovaná revitalizace Zámeckého parku v ostravské Porubě začne být v nadcházejícím roce vidět. Obvodní úřad vyčlenil na projekt pro rok 2026 více než 40 milionů korun. Vedle nového hřbitova je to jedna z investičních priorit radnice tamější městské části.
Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje...
Další 3 fotografie v galerii

Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje komplexní revitalizaci tohoto oblíbeného místa..Podoba projektu vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže, který zpracoval slovenský ateliér LABAK. | foto: Facebook Fajnova

„Chystáme kompletní opravu chodníků s dílčí úpravou jejich trasování,“ sdělila místostarostka Poruby Petra Brodová.

Poprvé radnice použije speciální drenážní beton. „Je to propustný materiál, který umožňuje vsakování vody,“ vysvětlila místostarostka.

Zásadní obměnou projde rovněž zeleň a mobiliář. Projekt revitalizace parku u tamního zámku, který je dlouhodobě v zanedbaném stavu, je připravený už několik let.

Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje komplexní revitalizaci tohoto oblíbeného místa..Podoba projektu vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže, který zpracoval slovenský ateliér LABAK.
Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje komplexní revitalizaci tohoto oblíbeného místa..Podoba projektu vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže, který zpracoval slovenský ateliér LABAK.
Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje komplexní revitalizaci tohoto oblíbeného místa..Podoba projektu vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže, který zpracoval slovenský ateliér LABAK.
Zámecký park v Porubě čeká proměna. Městský obvod Ostrava-Poruba připravuje komplexní revitalizaci tohoto oblíbeného místa..Podoba projektu vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže, který zpracoval slovenský ateliér LABAK.
4 fotografie

„Vzhledem k jeho náročnosti jsme hledali možnosti financování a rozdělil ho do několika etap. V roce 2025 jsme udělali přípravné práce v podobě rekonstrukce horkovodu a části náhonu,“ doplnila místostarostka.

Bez Lenina i Floridy. Porubské Hlavní třídě nově vévodí unikátní dřevěný ochoz

Proměna Zámeckého parku vychází z výsledku architektonické soutěže organizované obvodem, kterou v roce 2020 vyhrála bratislavská společnost LABAK – Laboratórium architektury krajiny.

Ta podle poroty nejlépe splnila zadání, jak tento zelený prostor zatraktivnit a docílit toho, aby jím obyvatelé jen neprocházeli, ale trávili tam volný čas. Například v historické části parku by měl vzniknout altán určený pro kulturní produkce i pro svatby.

Veřejný prostor zvelebujte s námi. Poruba řeší samozvané kutily a arboristy

V plánu je promyšlené a pestré zázemí pro sportování dětí i dospělých. V celé nové kráse by obyvatelé Poruby mohli park začít užívat kolem roku 2029.

Autor: