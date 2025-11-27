O vybudování reprezentativního prostoru pro kulturní a společenské akce se Nový Jičín snaží už dlouho. Nejprve pro tento účel hodlalo město využít přístavbu hotelu Praha, která se ale nakonec ukázala pro tyto účely jako nevhodná, a tak volba padla na památkově chráněnou restauraci Nové Slunce v Husově ulici.
Tu loni radnice koupila za 28 milionů korun a nyní má studii, jak bude kulturní dům vypadat.
„Podařilo se navrhnout řešení, které bude vyhovovat z hlediska funkčního i provozního. Nejvýraznější změnou je přístavba nového objektu, který bude zajišťovat zejména provozní funkce kulturního domu,“ zhodnotil studii Václav Nezval z novojičínského odboru rozvoje a investic.
U historické budovy restaurace dělníci odstraní nepůvodní přístavby a vestavby, jinak ale mají být zásahy minimální.
„Citlivě se rozšíří nedostačující prostor jeviště a obnoví se propojení mezi hlavním a malým sálem, který dnes slouží jako restaurace,“ přiblížil místostarosta Ondřej Syrovátka.
Restaurace bude nově využívat i prostor bývalé prodejny na straně u Husovy ulice, kde bude hlavní výčep a také malý salonek pro soukromé akce.
K budově pak přibude zcela nové křídlo. „Kromě prodlouženého pódia budou v přístavbě například prostory pro umělce, hygienické zázemí, sklady a multifunkční místnosti, které budou fungovat jako zkušebny, salonky nebo v případě konání plesu i jako prostory k posezení nebo vedlejší hudební produkci. Vybuduje se také venkovní pódium pro konání akcí v zahradě a nové toalety,“ doplnil Nezval.
Dvůr se promění na reprezentativní veřejný prostor s velkoformátovou dlažbou a alejí stromů. V zahradě pak budou vysazeny nové stromy, které postupně nahradí dožívající kaštany.
Bývalý domek správce bude nově sloužit jako administrativní zázemí Městského kulturního střediska Nový Jičín. Za architektonickou studii zaplatila radnice 1,3 milionu korun a v příštím roce na ni chce navázat zpracováním projektové dokumentace.
Restaurace Nové slunce a současně budoucí městský kuturní dům stojí v Husově ulici.
