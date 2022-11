Lidé v Sudicích v sobotu hlasují o tom, zda chtějí větrné elektrárny

„Větrné elektrárny se plánují čtyři, ale vzhledem k petici a dalšímu vývoji investor navrhl, že jednu, tu za kostelem, vypustí. Na rok a půl se teď vše zastavilo, obec nepodepisovala žádné další smlouvy,“ uvedl starosta Sudic Petr Halfar. V územním plánu ještě elektrárny nejsou, o jeho změně se jedná.

Sudice na vznik elektráren kývly, protože v jejich okolí jich už několik stojí, a to za kilometr vzdálenou polskou hranicí. „Tenkrát v roce 2012 jsme k tomu vydali záporné stanovisko, přesto jich u Krzanowic vzniklo sedm a další se chystají. U Kietrzu také. Když už jsou a budou všude okolo, nebyl důvod spolupráci odmítat,“ řekl starosta.

Vznik čtyř staveb by pro Sudice znamenal jednorázově čtyři miliony korun a každý rok podíl z vyrobené energie. „Smlouva by platila pětadvacet let. Po schválení zákona o sdílené energii může být blízkost zdroje výhodou,“ dodal Halfar.

„Obec peníze za takovou cenu nepotřebuje“

Podle části obyvatel však větrné elektrárny nevratně poškodí ráz krajiny i obce. „Jde o více než dvě stě metrů vysoké stožáry kousek za vesnicí, mnohem vyšší než větrné elektrárny v okolí. Jedna má být i za kostelem, který je naší dominantou, navíc v roce 2016 v okolí žádné větrné elektrárny nebyly,“ nastínil Petr Kupec z přípravného výboru.

Dodal, že stavba by znamenala i obrovské množství nákladních aut v obci a devastaci orné půdy. „Dalším důvodem je hluk, vibrace a blikající světla při provozu elektráren,“ uvedl Kupec s tím, že větrníky v blízkém Polsku sice stojí, ale neruší pohled na Sudice a z vesnice nejsou vidět.

„Obec je a vždycky byla v dobré finanční kondici, nepotřebuje peníze za cenu zničení krajinného rázu. Sliby investora o vynechání elektrárny za kostelem jsou jen ústní,“ vysvětlil Kupec.

V referendu se bude odpovídat na otázku „Větrné elektrárny v katastru obce? Ano – ne?“ Pokud lidé odmítnou, ve smlouvě s investorem nejsou žádné sankce. Investor by mohl soudně vymáhat jen vynaložené náklady.