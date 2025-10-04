Větrníky na Bruntálsku lidé v referendu odmítli, s obecním pohostinstvím souhlasí

„Pro odpověď ‚NE‘ hlasovalo 148 oprávněných osob, tedy 65 procent osob, které se místního referenda zúčastnily. Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce Čaková závazné,“ informoval o výsledku hlasování starosta Čakové Petr Náhlý.
Dodal, že tím končí veškerá jednání o turbínách. „Je to pro nás jasný signál, že se dál už nebudeme v této věci angažovat,“ řekl starosta.
Lidé se v Čakové měli vyjádřit, zda souhlasí s výstavbou šesti větrných elektráren v katastru obce. Referenda se zúčastnilo 227 lidí, což je 78,8 procent oprávněných voličů. Pětašedesát procent z nich hlasovalo proti.
Větrné elektrárny chce v Čakové postavit soukromý investor – tři na obecních pozemcích, tři na soukromých. Obec za to měla získat zhruba deset milionů ročně, z tohoto obecního zisku mělo být 30 procent každoročně vyplaceno občanům.
Referendum bylo předvolebním slibem
Turbíny měly být dosud největší v Česku – se 180 metrů vysokým stožárem a nejvyšším bodem, kterého dosáhne list rotoru, ve výšce 250 metrů. O jejich konečné podobě by ale rozhodlo až povolovací řízení.
Diskuse o stavbě větrných elektráren je v Čakové dlouhodobá. „Podle větrných map máme pro tyto účely velmi dobrou polohu a investoři oslovují nás i okolní obce. Už před volbami jsme slíbili, že pokud se nějaký projekt objeví, rozhodneme prostřednictvím referenda,“ nastínil starosta Náhlý.
Obyvatelé Holčovic v plebiscitu odpovídali na dotaz, zda souhlasí, aby obec provozovala restaurační zařízení v tamním Obecním domě. Odpověď ano do volební urny vhodilo 280 z celkových 384 voličů, kteří se plebiscitu zúčastnili.
„Je to pro mě dobrý výsledek, který dál udrží společenský život v obci. Lidé se budou mít kde scházet, kde pořádat různé oslavy i další akce. Restaurace v Obecním domě navíc dává zaměstnání přímo místním občanům,“ komentoval starosta Holčovic Martin Hradil. Pohostinství zaměstnává šest lidí na plný úvazek a jednoho na částečný.
Obec restauraci provozuje od poloviny roku 2019, celý objekt zároveň zrekonstruovala. Provoz je ale ztrátový – ač si zařízení během léta na sebe vydělá, zisky nepokryjí slabší zimní sezonu. Konání referenda jí doporučil auditor, aby další postup posvětili přímo občané. Plebiscitu se zúčastnilo 63,9 procent oprávněných voličů.
Jídlo každý den restaurace i rozváží
„Ztráta je každý rok zhruba milion, loni to bylo necelé 2,4 miliony,“ popsal starosta Martin Hradil. Doplnil, že na loňské ztrátě se ale podepsala povodeň, která poničila část obce a znamenala stopku i pro pohostinství. V počátečních letech hrála velkou roli omezení kvůli covidu.
Letošní ztráta začím čítá 800 tisíc korun. „Snažíme se ztráty minimalizovat a zároveň dělat vše pro to, aby návštěvnost byla co nejvyšší. Budeme pokračovat v provozu dále.,“ dodal starosta.
Pohostinství je určeno nejen pro turisty, ale i jako služba místním, celý týden vaří a v pracovních dnech stravu lidem i rozváží. Součástí objektu je čistička odpadních vod a solární panely pořízené s dotací.