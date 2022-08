Lidé si už domů odnesli desítky tun „odpadu“ z re–use center

V kraji dosud fungovaly tři, tento týden se otevřelo nové v Opavě a další plánují spustit v půlce srpna v Novém Jičíně. Podle provozovatelů obliba re–use center roste.

Fungování re–use center shrnuje slogan „Dejme věcem druhou šanci“. „Jedná se o místo, kde lidé mohou odložit starší či již nepoužívané, ale nepoškozené a stále plně funkční předměty ze svých domácností, které ještě mohou dobře sloužit jiným lidem. Pro jednoho nepotřebnou věc si jiný může vzít domů a používat,“ přiblížil Martin Kůs z tiskového oddělení opavského magistrátu. Právě v Opavě ve středu ve sběrném dvoře v Jaktaři nové re–use centrum otevřeli.

„Smyslem centra je snížit produkci odpadů a současně dát možnost jak těm, kterým je líto věci vyhodit bez užitku, tak i těm, kteří si nemohou dovolit kupovat nové věci, případně těm, kteří mají vztah ke starým věcem, anebo vnímají environmentální aspekt opětovného využití věcí,“ řekl ke spuštění nového centra náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Peníze, které lidé ve zdejším centru nechají, navíc poslouží k výsadbě nové zeleně ve městě. Nosit sem lidé mohou pouze čisté a funkční věci, a to drobný nečalouněný či zahradní nábytek, kuchyňské vybavení, sportovní potřeby a hračky či hudební nástroje. Mezi věcmi, které centrum nepřijímá, jsou pak elektrospotřebiče, obuv a oblečení nebo čalouněný nábytek.

V Ostravě nabízejí i elektroniku

Víceméně stejný sortiment věcí je v nabídce stávajících re–use center v kraji. Jako první vzniklo to ostravské, které začalo fungovat v září roku 2020. Letos navíc rozšířilo nabídku o repasované elektrospotřebiče, jako jsou myčky, pračky, žehličky.

„U těch je to problém kvůli záruce, my jsme ale navázali spolupráci s firmou 1. HP Servis, která ručí za jejich opravu a fungování,“ informovala Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava, jež re–use centrum provozuje.

Zájem lidí je podle jejích slov stále větší. „Denně přijde více než stovka zákazníků. Za první půlku roku si letos domů odnesli 28 575 předmětů. Tržba v tomto období činila 521 865 korun, které putovaly do veřejné sbírky na podporu projektů výsadby a údržby veřejné zeleně v Ostravě,“ doplnila Karasová s tím, že průměrná cena zakoupeného předmětu je 18 korun.

Další centrum bude v Novém Jičíně

Další re–use centrum funguje při sběrném dvoře v Příboře na Novojičínsku. Nedávno získalo od ministerstva pro místní rozvoj celorepublikové ocenění za nejlepší komunální projekt. „Lidé k nám jezdí také z okolních měst a obcí, protože jsme široko daleko jediné re–use centrum. Hodně tomu napomáhá i rezervační systém, kdy si lidé mohou věci prohlédnout na webových stránkách centra a rovnou si je zamluvit. To je věc, kterou máme jako jediní tady v Česku,“ sdělil příborský místostarosta Pavel Netušil.

Od loňského dubna, kdy příborské centrum začalo fungovat, si z něj lidé odnesli zhruba 50 tun věcí. „Je to prakticky objemný odpad, za který by město v případě odvozu na skládku zaplatilo velké peníze. Pro město je to výhra stejně jako pro lidi, kteří si za pár korun domů odnesou užitečné věci,“ podotkl Netušil.

Další re–use funguje úspěšně už rok v Krnově a nové chtějí otevřít v půlce srpna v Novém Jičíně.