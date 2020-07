Polsko má u hranic velké vodní, lodní a turistické plány. Míří i na Čechy

„Okolí poldru je v současnosti hodně zajímavou oblastí jak pro turisty, tak pro cyklisty a vzhledem k blízkosti budeme rádi, když přiláká i obyvatele České republiky,“ lákal návštěvníky Dariusz Polowy, primátor Ratiboře.

„A v blízké budoucnosti doufáme, že by se mohla stát i rájem vodáků a milovníků vodních sportů. To v případě, že by se podařilo dobudovat ‚mokrou‘ variantu tohoto protipovodňového systému,“ řekl.

Možnosti pro turisty se mohou brzy rozšířit. „Jednáme o zpřístupnění koruny hráze pro cyklisty, v pískovnách a štěrkovnách je hodně příležitostí pro rybáře i milovníky přírody nebo pro vodáky,“ přidal další podrobnosti Miroslaw Kurz, ředitel Regionálního úřadu vodního hospodářství v Gliwicích.



Rozměry současného poldru, který má chránit až 2,5 milionu lidí po proudu řeky až po Vratislav, nemusí být konečné.

„Těžba štěrku a písku dovolí navýšení kapacity nádrže o 100 milionů metrů krychlových,“ dodal ředitel.

Suchý poldr byl slavnostně uveden do provozu před měsícem. Už nyní ale polská strana plánuje jeho přestavbu.

Polsko i Česká republika totiž začaly preferovat „mokrou“ variantu protipovodňové ochrany. Ta by totiž zároveň umožnila prodloužení splavnosti Odry už od Bohumína.

„Samozřejmě by to znamenalo výstavbu plavební komory u hráze i další úpravy, ale to by bylo rozhodně přínosem pro všechny strany,“ přiblížila v rámci čtvrteční tiskové konference k zahájení provozu suchého poldru Gabriela Tomik, zmocněnkyně ministra námořního hospodářství a vnitrozemské plavby Polské republiky.

„To ale nejsou naše jediné plány na Odře. Nejde jen o splavnění úseku od České republiky. Vybudováním přehrady bychom zlepšili rovněž naše hospodaření s vodou. Problémem lodní dopravy totiž není jen samotná splavnost řeky. Potřebuje i stabilní stav vody. A i to by nám případná změna poldru na přehradu umožnila,“ řekla Tomik.

Přestavba začne nejdříve za pět let

V současnosti je pro velké lodě Odra splavná od přístavu Kędzierzyn-Koźle, zhruba šedesát kilometrů od Bohumína. Po případné přestavbě ratibořského poldru by se musel upravit ještě úsek řeky k Ratiboři. Ke zvýšení pravidelnosti lodního provozu musí polská strana upravit také podmínky na středním toku Odry, kde řeka plyne v přírodním korytu.

„Všechny tyto úpravy jsou v plánu, lodní doprava je pro nás důležitá,“ dodala Gabriela Tomik.

S případnou přestavbou ratibořského vodního díla ale polská strana nebude moci začít dříve než za pět let.

Tak dlouho totiž trvá podmínka udržitelnosti daná Evropskou unií, která stavbu poldru spolufinancovala. Na Odru splavněnou až po Bohumín by následně měl navazovat český kanál Dunaj–Odra–Labe.

Jeho stavba je ale zatím stále spíše jen v hlavách některých politiků. I polští zástupci byli při dotazu na možnosti jeho realizace spíše skeptičtí. Na české straně se totiž stavba kanálu potýká jak s finančními, tak s ekologickými problémy. „Ale stát se může všechno,“ řekl, byť s pochybami, Miroslaw Kurz.