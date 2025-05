Feldkurát Martinec i Haškův fejeton. Historik propojil Švejka s Novým Jičínem

„Před Vánocemi roku 2023 jsem doma vařil oběd a pustil jsem si k tomu film Poslušně hlásím. A když se tam v jedné scéně ptá babička: Kampak jdete, vojáčku?, Švejk jí odpoví, že k 91. maršbatalionu do Budějic. V tu chvíli se mi v hlavě rozsvítilo, protože před lety jsem dělal článek o našem rodákovi, který byl s touto jednotkou spojený,“ vyprávěl Radek Polách.

Následovalo studium dalších archivních a historických materiálů, které by měly spojitosti s Novým Jičínem více rozkrýt.

„Včetně toho, že Hašek v roce 1904 napsal fejeton do Národních listů, když sem chodil přes Nový Jičín do Fulneku a do Oder. Na titulní stránce jednoho z nejčtenějších periodik u nás v té době se tak objevil jeho článek o Novojičínsku,“ přiblížil Polách.

Se zmíněným 91. pěším plukem jsou pak spojeny tři historické osobnosti. „Jednou z nich byl Ludwig Fröhlich von Elmbach, který se narodil v novojičínských kasárnách. Je spjat s bitvou u Trutnova v roce 1866 i s bitvou u Hradce Králové, kde byl náčelníkem generálního štábu 6. armády. Později byl velitelem pevnosti Olomouc a byla po něm pojmenována i jedna z novojičínských ulic, dnešní Nerudova,“ popsal Polách.

Spolu s velitelem Pražského vojenského okruhu Hubertem von Czibulka a dalším novojičínským rodákem generálem Klaudiem Czibulkou byli čestnými majiteli 91. pěšího pluku, kam Jaroslav Hašek utekl před policií a kde „působil“ i Švejk.

„Bylo to pro ně vysoké vyznamenání. Majitelé měli na starosti veškeré záležitosti pluku, vykonávali soudcovskou funkci a ze svého přispívali na jeho provoz a fungování,“ uvedl Polách.

S Novým Jičínem je spjata i postava feldkuráta Martince, který je zachycen dokonce i na jedné Ladově ilustraci k Švejkovi. „To je další propojení s naším městem,“ dodal historik.

Výstavu doplňují i další zajímavosti, například příběh skutečného Josefa Švejka, který byl na počátku 20. století poslancem Říšské rady.