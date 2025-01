V Krnově zrychlí přípravu protipovodňových opatření, upraví i řeku Opavici

Trojstrannou dohodu s časovým harmonogramem, rozdělením kompetencí i financováním jednotlivých kroků včera podepsali starosta Krnova Tomáš Hradil, ministr zemědělství Marek Výborný a generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Protipovodňová ochrana města, jež zahrnuje úpravu mostů, obnovu jezu, vznik protipovodňových zdí či tvarování koryta řeky Opavy i terénu, se urychlí tak, aby odpovídala přípravám a stavbě přehrady Nové Heřminovy na horním toku Opavy. Jednání odstartovala hned po zářijových záplavách, jež postihly osmdesát procent Krnova.

„Vyřešili jsme například sporné prvky jako jsou mosty přes řeku Opavu v ulicích U Jatek a Sokolovská, které jsme zahrnuli do protipovodňové ochrany včetně financování. Mosty jsou nyní v majetku města. Stát je pro zlepšení odtokových poměrů zmodernizuje, jejich správu následně zajistí město Krnov,“ popsal ministr Marek Výborný.

Starosta Tomáš Hradil připomněl, že původně měly přípravy opatření začít až v roce 2029. „Ušetříme zhruba čtyři roky. Pro město je to dobrý krok,“ konstatoval s tím, že jednání byla náročná, ale konstruktivní.

Ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč připomněl i financování projektu. „Memorandum řeší úkoly a kompetence v pokračování příprav včetně zajištění financování ze strany státu, což je významný posun v komunikaci mezi Povodím Odry a městem Krnov,“ řekl s tím, že městu prospěje i to, že k protipovodňovému účelu projektu přibyl i rekreační.

Součástí úprav toku Opavy totiž bude i městský projekt Řeka ve městě, který akcentuje také společenské a rekreační využití okolí řeky. Týká se přibližně tříkilometrového úseku od soutoku řeky Opavy s Opavicí až po ulici Na Ostrově a vzniknou tam rekreační zóny. Tady bude investorem město Krnov.

Práce na projektové dokumentaci pro úpravy řeky Opavy začnou letos a skončit by měly do dvou let. Další půlrok je na výběr zhotovitele, pak by měla začít stavba.

Práce na řece Opavici

Dalším posunem dohody je rozšíření protipovodňové ochrany města i na řeku Opavici. „Doteď nebyla řešena vůbec. I ona je však pro nás z hlediska povodní zásadní,“ poznamenal starosta Hradil.

Krnov ve spolupráci s Mikroregionem Krnovsko připraví projekt včetně jeho povodlení a majetkoprávního vypořádání. Přípravné práce a uskutečnění stavby pak zaplatí stát prostřednictvím příslušných dotačních programů.

„Tam jsme úplně na začátku, ale je potřeba se i na to soustředit. Masivní přítok vody z Opavice a Opavy se v Krnově potkal, došlo ke zpětnému vzedmutí a ta voda zůstala v Krnově. Vzhledem k tomu, že Opavice je hraničním tokem a jejím středem vede státní hranice s Polskem, ale bude potřeba jednat i s představiteli této země,“ konstatoval již dříve ministr Výborný.

Do protipovodňové ochrany Krnova celkem předpokládá stát náklady v řádu jednotek miliard korun.

Memorandum přichází ze zpožděním, kritizují ekologové

„Memorandum přichází bohužel s desetiletým zpožděním. V roce 2008 vláda rozhodla, že protipovodňová ochrana Krnova bude realizována do roku 2020. Její součástí měla být opatření ve městě, která měla být hotová v červenci 2016,“ poznamenal Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky.

„Dále měla být na jeho území hotová i opatření v podobě tří plánovaných poldrů. Součástí projektu byla i kontroverzní přehrada v Nových Heřminovech. Bylo by mnohem efektivnější, kdyby alespoň část kompetencí při budování protipovodňových opatření přešla z Povodí Odry a státu na obce. Obce mají větší motivaci situaci řešit, lépe znají detaily svého území a jeho obyvatele a mohou zadávat protipovodňové studie přímo odborným firmám. Takový přístup by umožnil rychlejší a efektivnější ochranu před menšími povodněmi.“

Prvním návrhem na území Krnova byla studie Václava Čermáka z roku 2005. „Tato studie navrhovala zvýšení kapacity koryta řeky Opavy v Krnově. Zároveň navrhovala revitalizaci řeky ve městě, čímž by pro obyvatele vzniklo komfortní prostředí pro rekreaci v okolí a kolem řeky,“ připomněli ochránci přírody.

Na tuto studii navázala komise města při nevládním projektu Řeka ve městě. V letech 2019 až 2023 Atelier Fontes rozpracoval navržená opatření až do fáze dokumentace potřebné k územnímu řízení. Celkové náklady zpracování uhradilo město Krnov ve výši přibližně 8 milionů korun.