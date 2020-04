Před 20 lety spadly stropy v Ostravici. Skoro nic se nestalo, míní Kolek

Desítky nakupujících najednou po jedenácté hodině uslyšely velkou ránu, budova se zachvěla a nedlouho poté vnitřní rozhlas všechny zákazníky vyzval, aby co nejrychleji opustili vnitřní prostory.

Při havárii se naštěstí nikomu nic nestalo. Stavební dělníci údajně chvíli předtím odešli na svačinu a trosky jako zázrakem neprorazily stropy prvního poschodí a přízemí, kde se volně prodávalo.

Majitelem tehdy byl opavský podnikatel Kamil Kolek. „Udělala se z toho bouře ve sklenici vody. Rozsah havárie nebyl velký, přes víkend bychom to uklidili a mohli prodávat dále,“ tvrdí Kolek po dvou desetiletích.

Ostravica-Textilia Obchodní dům Textilia byl otevřen v roce 1930, název Ostravica přibyl o 21 let později.

V době vlastnictví podnikatelem Kamilem Kolkem se 7. dubna 2000 propadla část stropů.

Pokusy o znovuotevření v letech 2001 a 2005 trvaly jen krátce.

Za posledních 15 let komplex čtyř budov vlastnily firmy Ostrava Fashion, Amádeus Real a RME Czech. Nyní jsou majiteli podnikatelé Daniel Zeman a Michalis Dzikos.

Dokonce je přesvědčený, že mu v tom zabránil tehdejší primátor Ostravy a současný europoslanec Evžen Tošenovský (ODS).

„Kdyby tehdy nekandidoval na hejtmana, tak by z toho neudělal takovou zbytečnou show. Nechal například uzavřít hlavní křižovatku v centru. Když odešel na krajský úřad, tak byl postoj magistrátu vstřícnější,“ pokračoval Kolek, který odmítl, že tato událost odstartovala chátrání Ostravici. „To bylo později, až jsem nebyl majitelem.“

Psi prohledávali sutiny

Tošenovského Kolkův útok překvapil. „Viděl jsem ho jednou v životě. Tehdy to tam bylo zlé, podle statika hrozilo zřícení celé nárožní budovy. Majitel nám ani nebyl schopen doložit, kolik lidí uvnitř pracovalo, a my jsme proto povolávali kynology kvůli prohledání sutin,“ poznamenal Tošenovský.

Kolkova slova považuje za nesmyslná. „Křižovatku nechaly uzavřít bezpečnostní složky, o všem rozhodoval krizový štáb a odborníci. Pan Kolek se asi nemění,“ povzdychl si na adresu podnikatele, který bývá spojován i s koncem opavského historického obchodního domu Breda.

Na místě pracovali i báňští záchranáři

Podle tehdejších svědků přivolal hasiče náhodný kolemjdoucí, který viděl, jak následkem tlakové vlny vypadlo celé okno a vyvalila se oblaka prachu. Ochranka pak prý nechtěla vpustit policisty ani hasiče.

„Ano, nějaké takové problémy tam byly, což se podařilo zvrátit i díky zásahu ostravského primátora,“ popsal tehdejší krajský šéf hasičů a nynější poslanec za ODS Zdeněk Nytra.

I on vzpomněl, že pro hasiče to byl hodně náročný zásah. „Ve velmi nestabilním prostředí jsme dávali podpěry, hrozilo, že to hasičům spadne na hlavu. Dokonce jsme mimořádně přivolali na pomoc báňské záchranáře.“

Kolek později u soudu dostal podmínku, což dosud opětovně považuje za důsledek politického tlaku.

Primátor: V poslední době nadějný vývoj

Po dvaceti letech a několika majitelích vlastní areál podnikatelé Daniel Zeman (nárožní budova) a Michalis Dzikos (zadní trakt). Zeman chce objekt přeměnit na kulturní centrum, kdežto Dzikos plánuje hotel vyšší kategorie a přístavbu s podzemními garážemi (podrobněji zde).

„Celou zimu jsme uklízeli a nyní řešíme s památkáři a městským architektem konečný projekt pro stavební povolení,“ uvedl Zeman. Dodal, že druhý podnikatel je podle jeho informací více na začátku, protože jeho projekt je složitější.

Současný ostravský primátor Tomáš Macura uvedl, že v poslední době zaznamenal nadějný vývoj. „S podnikateli jsme v kontaktu a konzultujeme to.“

Stav části komplexu módního domu loni v září