Hlavně nenápadně. Vedení kraje vložilo na web programové prohlášení

Volební lídr hnutí ANO a hejtman Josef Bělica při sestavování nové krajské vlády loni na podzim sliboval programové prohlášení na únor. „Už ho máme na krajských webových stránkách,“ reagoval Bělica s úsměvem minulý týden po jednání krajského zastupitelstva na dotaz MF DNES, kdy programové prohlášení bude k vidění.

Doplnil, že média nesmí věřit opozici. Narážel tak na to, že zastupitelé z koalice STAN a Osobností pro kraj se také na údajně chybějící programové prohlášení dotazovali. Hejtman je však na web neodkázal.

O programovém prohlášení není zmínka na titulní stránce krajského webu, chybí i v rubrice věnované krajské radě, tedy krajské vládě. Uloženo od 28. února zůstává v rubrice nazvané Život v kraji.

Předchozí vedení kraje s hnutím ANO a v čele s tehdejším hejtmanem Ivo Vondrákem přitom své programové prohlášení nazvané Vize 2030 v březnu 2021 představilo na jednání zastupitelstva, poté i na tiskové konferenci a zástupci kraje rozeslali tiskovou zprávu. Hojně se o něm zmiňovala média. Nic z toho se letos nestalo.

Zastupitelka: Ani slovem se nezmínili

Zpráva o prohlášení není ani na webu moravskoslezského hnutí ANO, kde je poslední „novinkou“ listopadová návštěva Andreje Babiše.

„Přiznám se, že způsob zveřejnění programového prohlášení je velmi překvapivý. Odráží především silnou a dominantní pozici moravskoslezského ANO v krajském zastupitelstvu. Prezentace programového prohlášení pro ně nebyla priorita,“ zhodnotil politolog Lukáš Vomlela ze Slezské univerzity v Opavě.

Programové prohlášení bylo udivující i pro řadu opozičních krajských zastupitelů. Někteří se to dokonce dozvěděli až od MF DNES. „Prosím? To vůbec nevím a co nejdříve si prohlášení prostuduji,“ reagovala například lidovecká zastupitelka Monika Brzesková.

Na zmínku, že ho mohla najít na krajském webu, Brzesková reagovala, že to by musela vědět, že existuje. „Stačilo ho prezentovat na zastupitelstvu nebo se tam třeba jen slovem zmínit,“ povzdychla si.

Podobně zaskočený byl i Stanislav Folwarczny z ODS, dřívější náměstek hejtmana. „Netušil jsem to. Nevím, proč s ním nešli ven jako my před čtyřmi roky,“ poznamenal Folwarczny. Komunista Josef Babka se o prohlášení dozvěděl prý jen náhodou. „Zatím ho analyzujeme,“ pouze konstatoval.

Programové prohlášení? Důležitý dokument

Michaela Šebelová ze STAN se o něm doslechla až po jednání krajského zastupitelstva. „Asi mají důvod, že to tak ututlali.“

Podle politologa Vomlely je programové prohlášení důležitým dokumentem, a to kvůli tomu, že zdůrazňuje hlavní priority krajské vlády a slouží také ke komunikaci s voliči. „Slouží rovněž i jako určitá forma kontroly, jak byly splněny stanovené cíle,“ nastínil.

Při srovnání programového prohlášení s předvolebním programem hnutí ANO s názvem Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala, obsahuje současný dokument méně konkrétních projektů.

Krajská vláda například avizuje vybudování základny záchranářů v Krnově a nové okružní křižovatky v Dobré, ve Frýdku-Místku a v Klimkovicích. Dále přípravu tramvajových tratí z Ostravy do Karviné a do Havířova, vytvoření systému sportovních akademií a podporu vzniku univerzitní klinické školy.