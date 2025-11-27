Univerzita v Ostravě vyvinula revoluční přístroj na měření vlastností baterií

  10:38,  aktualizováno  10:38
Revoluční zařízení, díky němuž bude hledání a výzkum nových materiálů pro výrobu baterií snazší, rychlejší a levnější, vyvinul vědecký tým na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO). Zařízení nazvané EMU (Electrochemical Measuring Unit) oficiálně představili veřejnosti.
Ondřej Mušálek s unikátním měřícím přístrojem EMU z VŠB - TUO. (25. listopadu...
Ondřej Mušálek s unikátním měřícím přístrojem EMU z VŠB - TUO. (25. listopadu 2025). | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Elektrochemickou měřicí jednotku vyvinul vědecký tým Fakulty materiálově-technologické spolu s Centrem nanotechnologií pod Centrem energetických a environmentálních technologií na VŠB-TUO.

„Jednotka slouží k detailnímu měření vlastností baterií nebo superkondenzátorů a testování materiálů používaných při jejich výrobě. Díky pokročilým funkcím umožňuje zkoumat elektrochemické pochody v energetických zařízeních a monitorovat přitom důležité parametry, jako je tlak a teplota při jejich provozu,“ řekl vedoucí vědeckého týmu Vlastimil Matějka.

Díky řadě inovativních charakteristik je EMU jedinečným zařízením na trhu. „Kompaktní design usnadňuje manipulaci a šetří laboratorní prostor. Modulární konstrukce umožňuje přizpůsobení konkrétním požadavkům jednotlivých zákazníků. Vyměnitelné kazety eliminují chyby při měření, šetří čas a snižují provozní náklady,“ přiblížila výhody mluvčí VŠB-TUO Jana Dronská.

Spolutvůrci unikátního měřícího přístroje EMU z VŠB - TUO: (zleva) Vlastimil Matějka, Oto Mušálek a Ondřej Mušálek. (25. listopadu 2025).

Počítá se s tím, že EMU, které nyní prochází patentovým procesem, najde uplatnění nejen ve vývoji nových materiálů pro konstrukci baterií a superkondenzátorů, ale i v dalších oblastech výzkumu.

„Výrazně zjednoduší, zrychlí a zlevní měření elektrochemických parametrů materiálů ve výzkumných institucích, jako jsou univerzity, akademie věd, výzkumná centra či firmy v energetickém průmyslu,“ přiblížila Dronská.

Pro efektivnější komerční uplatnění nového zařízení v praxi vědci zvažují založení univerzitní spin-off společnosti.

