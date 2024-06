Lupič s nožem kradl ve večerce v Orlové. Policisté jej chytili za tři hodiny

„Před druhou hodinou odpoledne vstoupil do jedné orlovské prodejny mladý muž. Přistoupil k prodavačce, chytil ji za rukáv a s nožem v ruce se dožadoval otevření pokladny. To žena ve strachu o svůj život učinila. Poté, co odcizil zhruba čtyři tisíce korun, z prodejny utekl,“ popsala loupež policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Žena poté zavolala na tísňovou linku. Policisté hned po oznámení rozjeli pátrání.

„Podrobný popis pachatele podaný svědky, vyhodnocení kamerového záznamu a v neposlední řadě důsledná operativní činnost a skvělá místní a osobní znalost policistů vedla k tomu, že necelé tři hodiny po skutku třiadvacetiletého muže vypátrali. Přestože se pokusil o útěk, po několika metrech jej dopadli a poté převezli na policejní služebnu,“ doplnila Vlčková.

Kriminalisté mladého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže, k čemuž se také přiznal. Na rozsudek čeká ve vazbě, aby trestnou činnost neopakoval a aby se trestnímu stíhání nevyhýbal.

V případě odsouzení hrozí obviněnému až deset let za mřížemi.