Obce žádají stálý zákaz kamionů okolo přehrady Šance. Jinde z toho mají obavy

Iniciátory tohoto návrhu jsou horské obce Bílá, Staré Hamry a Ostravice. „Denně projede obcí zhruba šest stovek kamionů a stále jich přibývá. Situace už je neúnosná,“ konstatoval starosta Bílé Tomáš Kubačák.

Upozornil, že letos se stav nejspíše ještě podstatně zhorší, a to po dokončení první etapy obchvatu Frýdku-Místku. „Což znamená napojení silnice I/48 od Příbora na I/56 směrem na Frýdlant nad Ostravicí a dále k nám. Jenže druhá etapa obchvatu není dokončená, takže kamiony by se měly vrátit na současný průtah Frýdkem-Místkem. Obáváme se však, že pro řidiče bude lákavější pokračovat po I/56,“ nastínil možné problémy starosta Bílé.

Nejkritičtější tam bývá doprava v zimě, kdy se silnice kvůli vodárenskému využití přehrady nesmí chemicky ošetřovat, a kamiony, které stoupání nevyjedou, cestu pravidelně ucpávají. Poměrně běžné jsou pak policejní uzávěry horského úseku právě pro kamiony.

Lokalita je navíc velmi vyhledávaná turisty, čemuž hustá nákladní doprava také neprospívá. Obce proto žádají snížení třídy vozovky z jedničkové na dvojkovou a celoroční zákaz tranzitní nákladní dopravy.

Kamiony sem pustili „dočasně“ před 25 lety

Iniciativy se chopila starostka Frýdlantu nad Ostravicí a senátorka Helena Pešatová. „Současně s jednáním se starosty jsem oslovila krajský úřad i ministerstvo dopravy. V roce 1997 se tranzitní doprava na horský úsek pustila jen dočasně, ale všude zmínka o dočasnosti bohužel chybí,“ poznamenala.

Ačkoli silnice ztrácí parametry silnice první třídy až za Frýdlantem nad Ostravicí, Pešatová chce zákaz už od Frýdku-Místku. „Jinak by kamiony mohly odbočit na úzkou silnici přes Čeladnou a Kunčice pod Ondřejníkem, což by také bylo hodně špatně,“ vysvětlila.

Návrh podporují i ochránci přírody. „Tato silnice nemá parametry pro kamiony, navíc vede okolo přehrady pro pitnou vodu, takže pustit tam cokoli, nedává logiku,“ zmínil ředitel chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula.

Upozornil, že silnice rovněž protíná cenná přírodní území Beskyd. „Vedou tam migrační trasy zvířat, takže opět není tranzit v těchto místech vhodný,“ doplnil Jaskula.

Ministerstvo: Zákaz přesune dopravu jinam

Na ministerstvu dopravy o iniciativě vědí a změnu úplně nevylučují. Spatřují však několik překážek. „Přeřazení do sítě silnic II. třídy by bylo možné pouze v případě, kdyby se změnil dopravní význam této komunikace. To musí posoudit příslušný silniční správní úřad, kterým je v případě silnic I. třídy krajský úřad,“ řekl mluvčí ministerstva Martin Brychta.

Poukázal i na to, že zákaz nebo omezení nákladní dopravy by vedlo k jejímu přesunutí na okolní komunikace, přičemž například silnice I/35 ve Zlínském kraji vede z větší části přes obce. To potvrdil i Radim Gálik, starosta Prostřední Bečvy na Vsetínsku. „O tomto návrhu obcí ze silnice I/56 jsem zatím ještě neslyšel. Moc se mi nelíbí, protože nelze přece řešit něčí dopravní situaci na úkor jiné oblasti. S kamiony tady máme velké problémy už teď,“ neskrýval starosta rozpaky.

Něco takového si podle svých slov nepřeje ani senátorka Pešatová. „Nechceme zatížit jak obce na Vsetínsku, tak ani třeba kopřivnickou část Vlčovice a Frenštát pod Radhoštěm na silnici I/58. Jde nám o přesměrování na novou silnici I/11 přes Jablunkovsko, a to po dobudování obchvatu Frýdku-Místku a spojky u Třanovic,“ zdůvodnila.

Na připomínku, že se tak stane asi až za dva roky, odvětila: „Přípravy jsou nutné už teď, úřední lhůty jsou totiž dlouhé.“