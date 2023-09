Boj ekologů proti přehradě na Bruntálsku pokračuje, obec se už tak nebrání

„Přípravu přehrady, která za vysokých nákladů zbytečně zničí velkou část obce a naruší krajinný ráz a místní krajinu s cennými druhy organismů, sice sledujeme až od skončení jejího hodnocení vlivů na životní prostředí v únoru 2012, nicméně se domníváme, že je nutné některá rozhodnutí úřadů podrobit kontrole,“ vysvětlil Miroslav Patrik, předseda Dětí Země, proč se spolek do řízení zapojil.

Žádá přezkoumání stanovisek na ochranu krajiny a doplnění či změnu požadavků ke snížení zásahu přehrady do území. „Například žádáme, aby koryta vodotečí měla přírodní charakter a balvany byly použity jen výjimečně,“ uvedl Patrik.

Nesmyslná a předražená, říkají ekologové

Děti Země v odvolání také zpochybňují proces EIA. „Vláda zvedla ruku pro předražený beton na přehradu, přestože tu byl námět na rychlou a levnou ochranu lidí a jejich majetku jen s rozšířením koryta řeky, kterou stačilo optimalizovat,“ konstatoval Patrik.

Proti vzniku přehrady je i Hnutí Duha, jež v odvolání územní rozhodnutí napadá v plném rozsahu a žádá jeho zrušení. Zdůraznilo totéž – že při posuzování vlivů na životní prostředí se neřešily jiné varianty, jako je třeba zkapacitnění řeky.

Podle Iva Dokoupila z Hnutí Duha je přehrada nesmyslná a předražená. „Existuje mnohem levnější a nekonfliktní řešení, které dostatečně a hlavně mnohem rychleji dokáže ochránit obyvatele. Obce lze chránit odsazenými hrázemi a není třeba stavět obchvat ani čističku v Zátoru. Nesouhlasíme s rozhazováním státních peněz na budování potěmkinovských přehrad. Tato část řeky Opavy je velice cenná, což dokládají biologické posudky.“

Podobný postoj zastávaly i Nové Heřminovy, jež také dlouhodobě žádaly posouzení jiných možností. I teď je obec účastníkem odvolacího řízení, proti přehradě už ale nebrojí.

Řeší změny souvisejících staveb, konkrétně přemostění řeky Opavy a napojení silnice I/45 na místní komunikaci. „Cílem je zachování stávajícího dětského hřiště a lepší řešení příjezdu do části vesnice, do které se najíždí po mostě,“ vysvětlila starostka Michaela Hermanová. Změna by eliminovala i vtékání vody z napojení silnic do místní kapličky.

V minulých letech při povolovacím řízení takto obec nereagovala. O odvoláních rozhodne kraj.

Správní řízení zatím nezačalo. „Od stavebního úřadu v Bruntále jsme dosud odvolání ani spis k provedení odvolacího řízení neobdrželi,“ řekla Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství.

Přípravy stavby přehrady mezitím dál pokračují. „V současnosti pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení,“ popsala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že Ředitelství silnic a dálnic zároveň samostatně připravuje projektovou dokumentaci na přeložku silnice I/45 kolem zátopy nádrže.

„Stávající silnice se ocitne v území zátopy vodního díla. Stavba tedy řeší její přeložení mimo zátopové území,“ upřesnil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. Do nové trasy by měl být úsek mezi Novými Heřminovy a Zátorem přeložen v letech 2026 až 2028. Stavba přehrady se odhaduje na roky 2027 až 2031.

V Brně mají funkční model přehrady Nové Heřminovy