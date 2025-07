„Státu se již podařilo vykoupit většinu pozemků pod budoucím vodním dílem, aktuálně jedná s posledními vlastníky. K vyvlastnění bude zřejmě nutné přistoupit jen v jednom případě,“ ohlásil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Z původních osmnácti nevypořádaných vlastníků Povodí Odry jedná s posledními třemi. Se dvěma majiteli už se podařilo dohodnout.

„Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení je Povodím Odry podána. Předpokládáme, že se přistoupí k vyvlastňovacímu procesu v jednom případě. Vyvlastňovací řízení doposud zahájeno nebylo,“ konstatovala k aktuálnímu stavu mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Posun hlásí i Ředitelství silnic a dálnic, jež připravuje přeložku silnice I/45 mezi Novými Heřminovy a Zátorem. Postavit ji musí ještě před přehradou, původní trasu totiž nádrž zaplaví.

„Jsou uzavřeny všechny smlouvy na trvalý zábor se soukromými právnickými a fyzickými osobami. Nyní se dle interních pravidel zajišťují převody práv od státních organizací,“ sdělil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Vznik přehrady a souvisejících staveb definitivně podpořila i obec Nové Heřminovy. Tamní zastupitelé na svém červnovém jednání jednak vzali na vědomí výsledek plebiscitu, v němž 87 procent hlasujících voličů souhlasilo se záměrem vybudovat v obci protipovodňová opatření včetně přehrady.

Také uložili starostce Michaele Hermanové zahájit kroky k naplnění výsledků referenda a zároveň souhlasili s budoucím převodem pozemků potřebných pro stavbu vodního díla i souvisejících objektů.

Nové Heřminovy za to získají protipovodňová opatření pro celou obec včetně místní části Kunov. Samotná přehrada totiž ochrání území až za Heřminovy směrem po toku řeky Opavy. „Dlouhodobě vnímáme protipovodňovou ochranu jako nezbytnou,“ opakovaně uvedla starostka Hermanová.

Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková dodala, že pro řešení společných témat s obcí Nové Heřminovy již vznikla pracovní skupina.

Stávající trasu I/45 zatopí přehrada. Postavit se musí nová.

Finišuje i vznik dokumentace přehrady pro stavební řízení a chystá se podání žádosti o stavební povolení. To by stát chtěl stihnout do konce léta. Pro novou silnici už je žádost podaná. „Pro přeložku I/45 byla podána žádost o stavební povolení 30. června 2025,“ upřesnil mluvčí Mazal.

Už se staví účelová cesta k obsluze nádrže

Přípravy stavby přehrady Nové Heřminovy v minulých dnech projednala vláda a v plném proudu jsou přípravné stavební práce. „Například první etapa výstavby takzvané levobřežní silnice, která má termín dokončení na podzim letošního roku. Jedná se o účelovou komunikaci, jež bude sloužit k obsluze vodního díla Nové Heřminovy,“ upřesnila mluvčí Vlčková.

Známý je už i kompletní účet za protipovodňovou ochranu. Od roku 2009 do loňska se na opatření na horní Opavě utratilo 1,42 miliardy korun.

„Dokončení celého protipovodňového opatření do roku 2033 bude stát více než 10 miliard korun, včetně přeložky silnice I/45. Další zhruba dvě miliardy korun bude potřeba na úpravu toků v okolí Krnova,“ nastínil mluvčí Bílý. Na samotnou přehradu se počítá se 4,7 miliardami.

11. září 2017

„Záměrem je, aby vodní dílo Nové Heřminovy bylo uvedeno do plného provozu do konce roku 2033,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Zda a jak do procesu vstoupí případná odvolání, nelze odhadnout. Soud v květnu zamítl žalobu Dětí Země, jež napadala územní řízení o stavbě, se závěrem, že některé námitky aktivistů byly předčasné a souvisí až se stavebním řízením.

„S novým generálním ředitelem Povodí Odry Petrem Birklenem jsme dohodnuti, že námi navržená opatření ve prospěch přírody budou do dokumentace pro stavební povolení zapracována. Nejpozději ve stavebním řízení bychom vše zkontrolovali a případné nedostatky nebo rozpory dořešili tak, aby na odvolání a tedy ani na zaslání žaloby nedošlo,“ uvedl předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.