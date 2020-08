Muž lákal intimní fotky od osmnácti dívek, nejmladší bylo dvanáct let

O zahájení trestního stíhání muže z Olomoucka policisté informovali již v listopadu. Tehdy dotyčnému přičítali pravidelný kontakt s minimálně šesti děvčaty. Po měsících vyšetřování se ale seznam rozrostl.

„Poškozených dívek je celkově osmnáct. Nejmladší z nich bylo v době virtuálního seznámení s pachatelem dvanáct let, průřezově šlo o dívky ve věku od 12 do 15 let napříč celou republikou,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Některé z poškozených s obviněným komunikovaly jen pár měsíců, jiné i pár let. Muž ve středním věku školačky zmátl, když se na sociálních sítích vydával za pohledného šestnáctiletého chlapce.

„Po navázání bližšího kontaktu a výměně prvotních důvěrností, včetně vyznání lásky, začal po dívkách požadovat zaslání intimních fotografií a videí. Dívky tak učinily, ale když nebyly svolné k zasílání dalších materiálů, vyhrožoval jim, že snímky, které už mu poslaly, zveřejní na sociálních sítích nebo je pošle rodičům či kamarádům,“ vysvětlila Štětínská.

Se žádnou ze školaček se muž nesešel osobně. Jeho jednání pak učinila přítrž až jedna z dívek, která vše prozradila rodičům.

„Dotyčná žije v Moravskoslezském kraji, proto se případem zabýváme my,“ vysvětlil při listopadovém setkání s novináři šéf oddělení kybernetické kriminality moravskoslezské policie Ondřej Vaněk.

Kriminalisté u obviněného provedli domovní prohlídky, zajistili výpočetní techniku i mobilní telefony.

Nyní je vyšetřování u konce a policie navrhne podání obžaloby. Muži, který nebyl v minulosti trestaný, hrozí vězení v rozmezí od pěti do dvanácti let. Kriminalisté jej viní například ze sexuálního nátlaku, výroby a šíření pornografie, přečinů ohrožení výchovy dítěte, vydírání a svádění k pohlavnímu styku. Na soud muž čeká ve vazbě, s policisty spolupracuje.