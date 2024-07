Beskydský prales Mionší žádá více klidu, vstup je možný pouze o víkendu s průvodcem

„Mionší je vskutku obrovský unikát a jedno z posledních míst v Beskydech, kde má zvěř většinou klid, když jinde v horách ho často už nemá ani v noci,“ upozornil František Jaskula z chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy.

Navíc letos se zprovoznění stezky muselo už podruhé odložit z června na srpen.

„Situace v horní části trasy, kde stezka prochází po hranici pralesa, byla na jaře velmi podobná jako minulý rok. Opět popadané suché stromy a potvrzená přítomnost tetřeva hlušce. Proto jsme obci Dolní Lomná navrhli buď zrušení stezky, nebo alespoň posunutí návštěvnické sezony na mimohnízdní období,“ vysvětlil další beskydský ochránce přírody Jiří Lehký.

Za nedodržení pravidel hrozí pokuty

Nakonec se dohodli na posunutí otevření stezky na 1. srpna, tedy zítra. Ale její provoz potrvá jen do 22. září.

Prales stojí na katastru obce Dolní Lomná. Starostku Evu Sikorovou těší, že o unikátní přírodní lokalitu je mezi lidmi zájem. Ostatně proto stezka v roce 2015 vznikla.

„Chtěli jsme lidem umožnit vidět mimořádnou přírodu a současně stanovit pravidla, aby se nám zachovala i do budoucnosti,“ vysvětlila.

Prales Mionší

Zdůraznila, že pohyb po stezce je možný jen s průvodcem. „Pokud se někdo na stezku vydá sám, bude zastaven strážcem přírody a hrozí mu případný finanční postih,“ upozornila.

Zmínila také, že pokud se člověk vydá na stezku s průvodcem, bude upozorněn i na to, čeho by si jinak nevšiml, a získá mnohem více informací.

Beskydská obec také vydala návštěvní řád stezky. Výjimečná trasa dlouhá osm kilometrů s převýšením 330 metrů bude od srpna v provozu každou sobotu a neděli v 9:30 a 13:30 hodin. Společně s průvodcem trvá výlet zhruba tři hodiny. V jedné skupině může být maximálně pětadvacet lidí.

Suché stromy mohou kdykoliv spadnout

Výšlap přijde na sto korun, děti a seniory na polovinu. Vychází se vždy od informačního centra v Dolní Lomné, poblíž autobusové zastávky Matyščina louka.

Podrobnosti včetně kontaktů pro objednání průvodce jsou na webových stránkách obce Dolní Lomná.

Jaskula z CHKO upozornil, že jakákoliv cesta dovnitř pralesa je nejen zakázaná, ale také nebezpečná. „Jde o bezzásahové území, některé stromy jsou suché, kdykoliv mohou spadnout a snadno se může stát neštěstí,“ přiblížil Jaskula.

Stovky kilometrů už prochodil po Beskydech turista Václav Kocián z Nového Jičína. A Mionší si v minulosti také nemohl nechat ujít.

„Je jednoznačné, že lidí je v Beskydech stále více. A proto se nedivím, že současně přibývá i různých omezení, protože Beskydy nejsou nafukovací,“ připouští Kocián.

Současně by byl rád, kdyby lidé měli možnost mimořádně nahlédnout i do Mionší nebo třeba na zcela zapovězený vrchol Kněhyně. „Pro mnohé zakázané ovoce chutná nejlépe, možná kdyby byla možnost se na některá místa podívat, tak by prohřešků ubylo,“ domnívá se.

Velikostí 170 hektarů je Mionší jeden z největších pralesů v Česku. Zahrnuje škálu různých lesních porostů, menších lesních luk, pramenišť i skalek. Je domovem asi sto deseti druhů obratlovců, z toho je třiasedmdesát druhů ptáků. Bohatstvím hub se řadí mezi nejznámější mykologické lokalit u nás.