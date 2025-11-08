Ženu zavalily ve fabrice na Opavsku dva metráky palet, letěl pro ni vrtulník

Hromada dřevěných palet vážících více než dva metráky zavalila v pátek ráno ve firmě v obci Chuchelná u česko-polských hranic čtyřiapadesátiletou ženu. Kvůli četným poraněním pro ni letěl na Opavsko vrtulník.
Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku.
Vrtulník letěl pro poraněnou ženu do obce Chuchelná na Opavsku. | foto: ZZS MSK

Po páteční sedmé hodině ranní kontaktovala tísňovou linku záchranné služby kolegyně poraněné ženy.

„Žena byla zavalena paletami vážícími dohromady okolo dvou set kilogramů. Na místo byl vyslán pozemní záchranářský tým z Dolního Benešova a vzlétl také ostravský vrtulník,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl.

Čtyřiapadesátiletá žena vyvázla s poraněním hrudníku, břicha, zad a dolních končetin. Po události lékař nemohl vyloučit ani vnitřní krvácení.

„Zasahující posádky ženu ošetřily a nitrožilně podaly léky tišící bolest. Zraněná byla letecky transportována do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde byla ve stabilizovaném stavu předána do další péče týmu urgentního příjmu,“ doplnil Humpl.

