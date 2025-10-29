Na vrakovišti hořely zbytky automobilů, nasměrovat vodu hasičům pomáhal dron

  14:54,  aktualizováno  14:54
Devět jednotek hasičů zasahovalo v úterý večer a v noci u velkého požáru vrakoviště v ostravské části Vítkovice. Plameny tam pohltily drť z vyřazených automobilů. Příčina vzniku plamenů zatím není známá.

O požáru se hasiči dozvěděli z telefonátu na tísňovou linku několik minut před devatenáctou hodinou. „Na vrakoviště ve Vítkovicích byly vyslány profesionální jednotky z ostravských stanic Zábřeh, Přívoz, Poruba, Fifejdy, Jih a Slezská Ostrava. Společně s nimi byl poplach vyhlášen také dobrovolným jednotkám ze Zábřehu, Radvanic a Vratimova,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Náročný zásah hasičů při likvidaci požáru vrakoviště v Ostravě - Vítkovicích. (29. října 2025)
Už při příjezdu prvních jednotek byl z dálky viditelný černý kouř. Zásah si nakonec vyžádal vyhlášení druhého stupně požárního poplachu.

„Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár uskladněného drceného odpadu z autovraků o rozloze přibližně čtyřicet krát čtyřicet metrů,“ popsala mluvčí Langerová.

Pro boj s požárem byly zřízeny dva úseky a hasiči se snažili požár uhasit vodou jak ze země, tak z výšky. Současně také technika poskytnutá provozovatelem vrakoviště skládku rozhrnovala. Do vzduchu vyletěl i dron, díky kterému se dařilo navigovat směr proudů vody z hadic.

„Po celou dobu zásahu prováděli ostravští městští policisté monitoring ovzduší,“ dodala Kamila Langerová.

Požár se po hodině a půl podařilo lokalizovat, úplná likvidace však pokračovala v dalších hodinách. „Vzhledem k tomu, že šlo o odpad určený k likvidaci, nevznikla žádná hmotná škoda. Příčina vzniku požáru je v tuto chvíli předmětem šetření,“ zakončila Langerová.

